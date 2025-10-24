Сегодня 17:26 Дележка наследства с любовником Началовой и мечты о сцене: как сейчас живет Вера Алдонина 0 0 0 Фото: Соцсети Веры Алдониной Знаменитости

В 2019 году Вера Алдонина невольно оказалась в центре внимания — ее мама, певица Юлия Началова, погибла в 38 лет. Вся Россия переживала за девочку, оставшуюся без самого родного человека. Однако смерть матери оказалась не единственным испытанием. После потери Вера столкнулась с новым ударом — разбирательством о наследстве и судебным процессом против бывшего возлюбленного покойной, который заявил права на часть семейной недвижимости. Как в итоге поделили наследство и чем сейчас занимается 18-летняя Алдонина?

Чудесное рождение Вера родилась 1 декабря 2006 года. Ее мать, Юлия Началова, и отец, футболист ЦСКА Евгений Алдонин, впервые увидели друг друга на светском мероприятии. Их отношения начались с ночного разговора по душам, а потом пошли свидания. Постепенно спортсмен и артистка полюбили друг друга. Однако любовь омрачал медицинский прогноз: Юлии диагностировали бесплодие. Рождение Веры стало настоящим чудом, девочку боготворили. Однако не забывали прививать ей верные принципы. Началова регулярно возила дочь в приюты, наглядно показывая, что не каждый ребенок обладает такими благами. Крестной матерью девочки стала певица Лариса Долина.

Фото: РИА «Новости»

Тяжелый развод родителей Первые годы семейной жизни пары были омрачены долгими разлуками из-за работы: она записывала альбом в США, а он играл за российский футбольный клуб. Дистанция привела к охлаждению в отношениях. Хотя Юлия отрицала, что причиной развода стал роман на стороне, Алдонин позднее признался, что союз распался из-за увлечения жены. Расстались они цивилизованно, чтобы не травмировать ребенка. Вера осталась с матерью, но свободно виделась с отцом. Девочка росла в заботе и любви, хорошо училась. «Ко мне на день рождения Коля Басков приходил, цветочки подарил. К Ларисе Долиной, моей крестной, недавно в гости ездили. У Лины, ее дочки, ребеночек появился. Лариса интересная. Мне нравится, как она поет. Я ее смотрела в „Универсальном артисте“. Классно!» — рассказывала семилетняя Вера. Через два года после развода родителей девочка стала ученицей гимназии «Интеграция XXI век», где училась с девяти утра до шести вечера. Она любила творчество: пела, танцевала и занималась в школьном театре. Началова не давила на дочь, а поддерживала ее увлечения. С шести лет Вера уже выходила на сцену с матерью и снималась в кино. Особенно зрителям запомнилась их совместное выступление в шоу «Один в один!».

Фото: Соцсети Веры Алдониной

Потеряла мать из-за роковой случайности У Веры с матерью сложились искренние и дружеские отношения. Девочка не осознавала серьезность ее болезни. Видела, как ей больно, но и представить не могла, что все обернется так трагично. Началова мучилась от подагры и диабета, а ее организм, вероятно, был истощен из-за неудачной пластической операции. Весной 2019 года у певицы появилась мозоль, но она не придала этому никакого значения. Однако все стремительно обернулось сепсисом. Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациентку, звезда панически боялась остаться без ноги. Разрешение на ампутацию дали родители, пока та была в коме, но оказалось уже слишком поздно. Исполнительница скончалась 16 марта 2019 года. Лечащий врач Началовой говорил, что ее смерть — роковая случайность. Подагра не считается смертельным заболеванием, а Юлия носила ортопедическую обувь из-за искривления стопы. Вероятно, появившаяся мозоль привела к незаживающей ране, заражению крови и смерти. В тот день Вера была на школьной экскурсии. Новость о кончине матери ей сообщил отец, когда прилетел в аэропорт. Девочке едва исполнилось 12. В это сложное время опорой для нее стали папа, родственники и близкие.

Фото: Соцсети Веры Алдониной

Судебные тяжбы После смерти Началовой появилось очень много проблем. Несмотря на готовность отца и мачехи воспитывать девочку, школа, творческие кружки и секции были около дома бабушки и дедушки по матери. Как позже рассказывал журналистам Виктор Началов, Вера фактически жила со всеми сразу: основное время — у родственников матери, а на каникулы и выходные — у отца, который часто забирал ее из гимназии. Алдонин беспокоился как о чувствах дочери, так и о ее финансовом положении. После развода он оставил квартиру Вере, однако Началова, заняв 20 миллионов рублей у возлюбленного, хоккеиста Александра Фролова, отдала ему в залог половину этой недвижимости. Деньги потратила на лечение и творчество. После смерти звезды спортсмен отказался возвращать долю. Проиграв суд, родители Началовой выставили эту квартиру на продажу. Изначально цена составляла 100 миллионов рублей, но к 2021 году ее снизили на 10%. Апартаменты до сих пор никто не купил, их стоимость оценивается в 87 миллионов. По данным риелторов, сейчас жилье сдают в аренду.

Фото: Соцсети Веры Алдониной

Как сейчас живет Началова Несмотря на все трудности, Вера Алдонина ведет насыщенную жизнь. Активно продвигается в социальных сетях. Поклонники часто отмечают ее портретное сходство с матерью. Девушка унаследовала от Юлии Началовой не только внешность, но и вокальный дар. Талант она ярко показала на проекте «Дуэты», где исполняла песни матери и выступила в паре с Александром Панайотовым. Сейчас Вера уделяет основное время учебе, семье и творчеству, поступила на бюджет во ВГИК. Девушка тесно общается с новой семьей отца: Евгений и его супруга во всем ее поддерживают, а со сводными братом Артемом и сестрой Анжеликой у Веры дружеские отношения. Живет девушка с бабушкой и дедушкой. В одном из телешоу она призналась, что мечтает о собственной квартире. Также у Алдониной есть молодой человек, кто именно — неизвестно. Крестная Лариса Долина в 2023 году отмечала, что одобряет ее выбор.