У экс-футболиста сборной России выявили тяжелое заболевание

Врачи диагностировали тяжелое заболевание у бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, требующее дорогостоящего и длительного лечения. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

«На плечах Евгения воспитание двух маленьких детей, для успешной борьбы с болезнью требуется финансовая помощь», — заявили в лиге.

РПЛ начала сбор средств в поддержку Алдонина. Ему 45 лет, профессиональную карьеру начал в волгоградском «Роторе», после чего перешел в ЦСКА. Также полузащитник выступал в «Мордовии» и красногорском «Зорком». В составе национальной команды Алдонин провел 29 матчей.

По данным Telegram-канала «Первый спорт», спортсмену диагностировали рак в тяжелой форме. Профессиональную карьеру футболист завершил в 2008 году, но затем еще играл за любительские команды.

