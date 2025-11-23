Врач оценил шансы футболиста Алдонина на излечение от рака желудка

Успешность операции по удалению опухоли, обнаруженной в желудке футболиста Евгения Алдонина, зависит от множества факторов, в том числе от ее размера. Об этом в беседе NEWS.ru заявил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«Что касается операции: она напрямую зависит от того, какая опухоль, где расположена, какой у нее размер. Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок», — сказал он.

Черемушкин пояснил, что в запущенном случае пациенту проводят циторедуктивную операцию, не нарушая целостности органа. Это позволит не осложнять качество жизни человека. Врач выразил надежду, что у Алдонина все же был ограниченный процесс болезни.

Рак желудка является довольно коварным заболеванием. На ранней стадии его сложно диагностировать, так как он маскируется под гастрит и боли в животе.

Важно отслеживать течение хронических воспалительных изменений, наблюдаясь у специалистов, чтобы понять, когда они уже перешли в рак.

Ранее РПЛ сообщила, что Алдонину диагностировали рак желудка и объявила сбор средств, чтобы ему помочь.