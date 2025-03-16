Дочь Юлии Началовой раскрыла важное правило, которому научилась у мамы

При жизни Юлия Началова всегда придерживалась важного правила, которому успела научить свою единственную дочь Веру Алдонину. Об этом сообщил RT .

По словам 18-летней наследницы артистки, она запомнила Юлию чутким, добрым, любящим и тонко чувствующим человеком. Началова любила творчество и отличалась целеустремленностью.

«У нее было правило: если берешься за что-то, нужно выполнить это хорошо и довести до конца. В этом я беру с мамы пример и следую этому же принципу в творчестве и жизни», — сказала наследница артистки.

Юлия Началова умерла в марта 2019 года в больнице в результате сепсиса, который развился на фоне осложнений подагры. Ей было 39 лет. Близкие люди артистки признались, что до сих пор не могут смириться с утратой.