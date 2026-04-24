Его сердце билось за всех. Как Алексей Пиманов стал символом эпохи телевидения

Долгие годы работы в программе «Человек и закон» сделали Алексея Пиманова одним из самых узнаваемых телеведущих. Для зрителей он был тем, кто показал, как проходят расследования резонансных преступлений. В глазах друзей и коллег Пиманов навсегда останется человеком огромной энергии, на которого всегда можно было положиться.

От чего умер Алексей Пиманов?

О смерти Алексея Пиманова сообщила редакция Первого канала, где он продолжал вести программу «Человек и закон», которой отдал почти 25 лет жизни. «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — заявили в редакции. Коллеги отметили, что уход талантливого журналиста, режиссера и продюсера стал невосполнимой утратой для всех. Они подчеркнули, что Пиманов кроме работы на телевидении занимался большим кино, писал сценарии для фильмов и сам их снимал. Он руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили в редакции Первого канала.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ждет официальных некрологов и соболезнований по ушедшему телеведущему. «Скажу так. Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — почтила память Пиманова дипломат.

Новость о смерти ведущего программы «Человек и закон» для главного редактора RT Маргариты Симоньян стала настоящим шоком. «Только неделю назад разговаривали. Царство Небесное», — написала журналист. Пиманов посвятил свое творчество важному и доброму — истории, патриотизму, жизни страны, людям, которые ее создают и защищают. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Программа „Человек и закон“ для многих поколений стала разговором о совести, местом, где за каждой историей стояли судьбы людей, их боль, их надежда на справедливость», — добавил губернатор региона. Он отметил, что журналист в жизни и спорте показывал себя как человек с характером, на которого всегда можно положиться, который умел поддержать словом и делом. Телеграмму соболезнования родным и близким Алексея Пиманова направил президент России Владимир Путин. Он заявил, что автора программы «Человек и закон» всегда ценили за принципиальность и честность, а также умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, поэтому он стал настоящим символом современного телевидения. «Это большая потеря для родных, близких, коллег, для всей отечественной журналистики. Он был порядочным, достойным, неравнодушным человеком с деятельной гражданской позицией», — подчеркнул Путин. Президент добавил, что добрая память о Пиманове навсегда сохранится в сердцах людей.

Мечтал стать историком, но выбрал МИФИ

Будущий телеведущий родился и вырос в Москве. Еще в детстве Пиманов увлекся футболом, и даже попал в юношескую команду «Локомотива». Еще одним любимым увлечением была музыка. Пиманов сам научился играть на гитаре и всегда демонстрировал свои умения. В интервью он рассказывал, что в школе очень любил историю, а учитель, преподававший этот предмет, стал для него главным авторитетом и именно он посоветовал ему пойти учиться на техническую специальность.

«Он меня уговорил. Я выбрал МИФИ, как не самый простой вуз, пошел и поступил. Потом, правда, об этом пожалел», — делился Пиманов.

Журналист подчеркивал, что настоящий перелом в его жизни произошел на третьем курсе, когда его призвали в армию. Срочную службу он называл необходимым стрессом, который выбил из него московского мальчика. «Я попал на Байконур. Закрытая площадка с колючей проволокой, ужасный климат, когда летом +56, а зимой -30 с ветром и песком. Тот, кто не был зимой в степях Казахстана, тот вообще не знает, что такое настоящая зима. И лишь тогда понял, как это — промерзать до костей», — рассказывал Пиманов. По его словам, в Москву он вернулся человеком, которому не было страшно ничего. Он снова пошел в МИФИ, где уже не хотел учиться и тогда же попал на телевидение.

Трудоустройство по объявлению

О свободной вакансии видеоинженера выносных камер в телецентре «Останкино» Пиманов узнал из объявления, которое увидел в троллейбусе. Он отмечал, что вообще сначала перепутал здания и вместо аппаратно-студийного комплекса попал в находящийся через дорогу отдел кадров, где после собеседования ему предложили работу. «Я ездил на съемки, обслуживал выносные камеры, которые тогда только-только появились. Тогда я весь мир посмотрел, да еще и увидел, как снимают клипы, спектакли, фильмы. Сумасшедшая была школа. Ну, а потом начал все снимать сам, стал оператором», — рассказывал Пиманов о своей карьере. Он вырос до телеведущего всего за три года. Для советского времени это был феноменальный взлет. В редакции общественно политических программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР ему доверили вести передачу «Ступени», посвященную жизни молодежи. Герои сюжетов рассказывали о выборе профессий, проблемах, с которыми они сталкиваются. Само название отсылало к этапам взросления и жизненного пути.

После распада Советского Союза Пиманов стал специальным корреспондентом телекомпании ВИD. Тогда же он начал работать в качестве режиссера, снимая музыкальные клипы. Журналист признавался, что с возрастом ему стало стыдно за те работы. «Заказчик же был идиот, а мне надо было кормить семью. Это были 90-е, тогда все занимались всем», — делился он. После Пиманов работал ведущим и режиссером общественно-политической программы «За Кремлевской стеной», а затем возглавил студию «Резонанс», входящую в телерадиокомпанию «Останкино». Именно Пиманов уговорил руководство продолжить выпуски оставшихся с советского времени программ «Клуб путешественников», «В мире животных», «Здоровье», «Человек и закон». Телеведущая Елена Малышева рассказывала, что в те годы работать было очень тяжело, плюс платили достаточно мало. Но Пиманов часто ее успокаивал фразой: «По сравнению с другими мы в шоколаде».

«Мы жесткие, но мы помогаем»

В программу «Человек и закон» Пиманов пришел в 1996 году. Тогда же стал генеральным директором телекомпании «Останкино». Он демонстрировал небывалую работоспособность, параллельно продюсируя еще три программы: «Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Новости спорта».

«Это мой образ жизни и я делаю то, что мне очень нравится. 98% людей, работающих на телевидении — это люди, для которых важнее всего конечный результат. Мне всегда нравился сам процесс», — подчеркивал Пиманов.

Под его руководством программа «Человек и закон» полностью изменилась. Кроме описания обычных бытовых преступлений новый пул молодых корреспондентов углубился в тему криминала в политике, экономике и культуре. Темы для некоторых сюжетов редакция брала из писем зрителей, которые просили о помощи, столкнувшись с несправедливостью. «Люди нас уважают за некую позицию глобальной доброты. Мы жесткие, но мы помогаем. Это инструмент, в который ты можешь вложить свое сердечко и воздействовать на людей, чтобы они защищенность свою почувствовали. Вот ради этого все и происходит», — так отзывался о своей главной программе Пиманов. Несмотря на громкий успех как телеведущего, он мечтал о большом кино. Для этого Пиманов ездил на съемки других кинорежиссеров, чтобы изучить процесс изнутри, а также два года занимался актерским мастерством.

Пиманов как кинорежиссер

Свой путь в кинематограф Алексей Пиманов начал с телевизионного сериала «Александровский сад». Драму с элементами детектива о сыне коменданта Кремля зрители приняли с большим восторгом.

Пиманов сам написал сценарий всех серий, а также выступил в качестве режиссера и продюсера. Успешный сериал получил продолжение под названиями «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию».

В 2009 году Пиманов выпустил первый полнометражный фильм — комедию «Мужчина в моей голове», а через пять лет — научно-фантастическую картину «Овечка Долли была злая и рано умерла». Параллельно он продолжал снимать сериалы, которые пользовались большим успехом у зрителей и профессионального сообщества. Снятый Пимановым сериал «Жуков» получил премию «Золотой орел». Еще одну важную награду — Гран-при Международного фестиваля военного кино — Пиманову вручили за вышедший в 2017 году фильм «Крым». Сюжет был о молодой паре, которая стала свидетелем начала войны в Донбассе 2014 года.

Общественно-политическая деятельность Алексея Пиманова

Коллеги Пиманова часто говорили, что он работает необычайно много, но телевидением и кино дело не ограничивалось. В 2009 году журналист вошел в состав Общественной палаты России, где попал в Комиссию по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы.

Через год он стал депутатом парламента Тувы, откуда ушел в Совет Федерации. В верхней палате парламента он стал членом Комитета по обороне и безопасности.

В октябре 2013 года Пиманов досрочно сложил с себя полномочия сенатора в связи с переходом на другую работу. Новым постом стало место президента медиахолдинга «Красная звезда». На вопросы журналистов, как ему удается совмещать столько проектов, Пиманов говорил, что все это благодаря спортивному образу жизни, который он вел с самого детства. «Я до сих пор три-четыре раза в неделю играю в футбол, хоккей, хожу в тренажерный зал, абсолютно не чувствую изменений своих возможностей, в смысле физической готовности к чему бы то ни было, те же ощущения, что были 20, 15, 30 лет назад», — признавался журналист.

Личная жизнь Пиманова

Алексей Пиманов был женат три раза. В первом браке у него родились двое сыновей — Денис и Артем. Оба пошли по стопам отца. Старший после окончания Московского государственного университета культуры и искусств стал режиссером программы «Человек и закон», а младший работает там продюсером.

Режиссером-документалистом стала и приемная дочь Пиманова от второго брака Дарья.

Выпускница Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени Литовчина сделала серию документальных фильмов «Рождение легенды» для Первого канала, а после перешла на телеканал «Звезда». Пиманов подчеркивал, что никогда и ничего не навязывал своим детям и давал советы, только когда его попросят. Он отмечал, что совместная работа создала между ним и детьми не семейные, а дружеские чувства, поэтому они его стали воспринимать как старшего товарища, а не отца или начальника.