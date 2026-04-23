Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Алексея Пиманова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего и продюсера Алексея Пиманова. Об этом он написал в телеграм-канале .

«Пришла тяжелая новость — ушел из жизни Алексей Пиманов. Слова соболезнования родным и близким — это утрата, которая отзывается в сердцах очень многих людей», — отметил Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что главной темой творчества телеведущего была история, он затрагивал тему патриотизма и рассказывал о россиянах, которые которые любят свою страну и защищают ее.

Воробьев назвал программу «Человек и закон» разговором о совести, местом, где за каждым сюжетом стояли судьбы людей, их боль, их надежда на справедливость.

«В жизни и спорте Пиманов проявлял себя как человек с характером — на него всегда можно было положиться. Он приходил на помощь, был отзывчивым, неравнодушным, умел поддержать и словом, и делом», — заключил Воробьев.

Ведущий программы «Человек и закон» умер в 64 года, у журналиста не выдержало сердце.