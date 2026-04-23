Путин выразил соболезнования семье умершего телеведущего Алексея Пиманова

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования родным и близким телеведущего Алексея Пиманова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — указали в публикации.

Пиманову было 64 года. О его смерти сообщил Первый канал. По предварительным данным, причиной стала остановка сердца.

Телеведущий четверть века вел программу «Человек и закон». С 2013 года также являлся генеральным директором медиахолдинга «Красная Звезда».

Новость о его гибели шокировала в том числе официального представителя МИД Марию Захарову. Она выразила соболезнования и отметила, что сердце у Пиманова билось «в разы чаще, чем у очень многих».