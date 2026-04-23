Смерть журналиста, телеведущего, режиссера, гендиректора медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова шокировала официального представителя МИД Марию Захарову. В этом она призналась в телеграм-канале , выражая слова соболезнования.

«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ», — сказала дипломат.

У многолетнего ведущего программы «Человек и закон» не выдержало сердце. Ему было 64 года. Первый канал назвал его кончину невосполнимой утратой для всего коллектива.

Телевидению Пиманов отдал почти 40 лет, начав путь видеоинженером и оператором, а в 1996 году возглавив телекомпанию «Останкино».