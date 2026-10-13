Актриса из Петербурга Канунникова рассказала, как сыграла Настеньку в новом «Морозко»

Актриса Мария Канунникова сыграла Настеньку в новой версии сказки «Морозко». Об этом она рассказала в интервью Piter.TV .

Путь к роли занял около 10 проб.

«На первую встречу я приехала со своим русско-народным костюмом, взятым из костюмерного цеха Учебного театра», — рассказала Канунникова.

На пробах она познакомилась с Викой Сериковой и Вадимом Сосниным, вместе с которыми позже работала на съемках. Больше всего актрису удивила и обрадовала дружба между сестрами — Настей и Марфой. По ее словам, это отступление от классического сюжета сделало фильм более семейным и светлым. В Настеньке ей близка внутренняя сила, бесконечная любовь к миру и людям, а также вера в любовь.

Съемки проходили в Петербурге и Ленинградской области. Один из дней запомнился особенно: осенняя смена в Сергиевом Посаде, ночью на улице, когда по сюжету Настя и Марфа берутся за руки. В этот момент пошел снег.

«Это было невероятно. Как будто бы благословение самой природы», — вспоминает актриса.

Мария Канунникова живет в Петербурге почти семь лет. Больше всего ей нравятся местный менталитет, зимние украшения города и замерзший Финский залив. В Ленинградской области у нее есть место для отдыха — поселок Комарово.