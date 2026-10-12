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    Актрисе Нееловой потребовалась медицинская помощь

    Фото: РИА «Новости»

    Актриса Марина Неелова обратилась за медицинской помощью. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба театра «Современник».

    По ее данным, диагноз пока неизвестен.

    «Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У нее все еще находятся врачи», — отметили представители театра.

    Подробности случившегося в пресс-службе не уточнили.

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Неелову госпитализировали из-за травмы. По его данным, у артистки множественные переломы ребер из-за падения, спектакли с ее участием временно отменили. Ее доставили на скорой в больнице, добавили в канале.

    Ранее у актрисы Сати Спиваковой обнаружили рак. Опухоль выявили во время маммографии, новообразование успешно вырезали. Артистка подтвердила, что химиотерапия не потребовалась, в курс лечения включили только радиотерапию и гормональные препараты.

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