Актрисе Нееловой потребовалась медицинская помощь

Актриса Марина Неелова обратилась за медицинской помощью. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба театра «Современник».

По ее данным, диагноз пока неизвестен.

«Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У нее все еще находятся врачи», — отметили представители театра.

Подробности случившегося в пресс-службе не уточнили.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Неелову госпитализировали из-за травмы. По его данным, у артистки множественные переломы ребер из-за падения, спектакли с ее участием временно отменили. Ее доставили на скорой в больнице, добавили в канале.

Ранее у актрисы Сати Спиваковой обнаружили рак. Опухоль выявили во время маммографии, новообразование успешно вырезали. Артистка подтвердила, что химиотерапия не потребовалась, в курс лечения включили только радиотерапию и гормональные препараты.