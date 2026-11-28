Сегодня 01:00 «Сцена осиротела». Что оставил после себя актер театра и кино Владимир Мельников Знаменитости

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Актер сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Владимир Мельников скончался 26 ноября. Ему было всего 62 года. Мельников успел сняться почти в 40 кинопроектах и сыграть в множестве спектаклей, а вот его личная жизнь не задалась.

Дело всей жизни

Владимир Пархомчик (настоящая фамилия Мельникова) родился 8 февраля 1964 года в Украинской ССР. Он появился на свет в семье ветерана Великой Отечественной войны, подполковника родом из Белоруссии. Чему хочет посвятить свою жизнь, Владимир понял еще в школе — и двигался к цели уверенно и последовательно. Он рано засветился в кино — в 14 лет сыграл в эпизоде фильма «Пятое время года», в 15 исполнил роль бандита в историко-приключенческой картине «Дундарики». И получил основательное профильное образование, окончив сперва Днепропетровское государственное театральное училище, а затем и ГИТИС.

Фото: «ВКонтакте»

Первым постоянным местом работы Пархомчика стал Одесский русский драматический театр имени Иванова. Он также недолгое время выходил на сцену Симферопольского театра драмы и музыкальной комедии. В нулевых Владимир присоединился к труппе Московского драмтеатра «На Перовской», сотрудничал с антрепризной компанией «Гончаров и Ко». А в 2013 году стал актером Русского духовного театра «Глас», где остался уже до конца.

Стал для коллег родным

На сцене Пархомчик чувствовал себя естественно, органично вживался в любую роль, умел сочетать драматическое с комичным. В его исполнении театральная публика увидела колоритного Землянику из «Ревизора», трогательного Гаврилу в «Селе Степанчикове…», Поэта в «Черной книге». Как отмечается в некрологе театра, «сцена осиротела без его доброй улыбки и неповторимой интонации».

Владимир Петрович стал по-настоящему родным человеком для всего коллектива и любимым артистом для зрителей. Обладая редкой органикой, чувством юмора и глубиной проживания роли, он блестяще воплотил на сцене самые разные характеры. коллектив театра «Глас»

На съемочной площадке актер тоже был как рыба в воде. Его фильмография насчитывает несколько десятков картин. В последние лет 25 Пархомчик много снимался в сериалах, уже под псевдонимом Мельников. В основном играл характерных персонажей второго плана, часто — связанных с правоохранительной и судебной системами. Больше всего Мельников запомнился публике ролями следователя Корнеева в криминальном проекте «Глухарь», участкового Максима Иванова в детективе «Невидимки», Петра Егоровича в сериале «Склифосовский», прокурора Федора Андреевича в многосерийной мелодраме «Осиное гнездо». Засветился и в сериалах «След», «Обручальное кольцо» и «Кулагин и партнеры». Один раз, в 2004 году, актер попробовал себя в режиссуре, поработав над «Газетным романом» — иронической драмой-телеспектаклем по пьесе Алексея Слаповского «Не такой, как все».

Неудачный брак

Владимир был женат один раз — на актрисе театра и кино Карине Мишулиной («Жуки», «Физрук»). Знаменитость, у которой была трехлетняя дочь от первого брака, быстро влюбилась — как она сетовала после, скорее в романтичный «взрослый» образ, чем в человека. Ему было почти 50, ей — 26.

Фото: РИА «Новости»

Они развелись через пять лет, причем далеко не друзьями: Карина не простила Владимиру того, что он так и не смог принять ее дочь. Брак не спасло даже появление общего ребенка — Полины. Впереди могло быть еще много проектов, а возможно, и новая любовь. Но прожить долгую жизнь артисту было не суждено — его подкосил рак. Мельникова похоронят на московском Богородском кладбище 28 ноября.