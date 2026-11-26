Шоумен Никита Джигурда на днях попал в больницу с инфарктом. Артист долго отказывался от медпомощи, но в итоге оказался в реанимации. Что известно о здоровье артиста, его семье и громких скандалах — в материале 360.ru.

Биография Никиты Джигурды Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве в семье инженеров Бориса Джигурды и Ядвиги Кравчук. У артиста два брата — Руслан и Сергей. Будущий артист поступил Киевский институт физкультуры, но через полтора года оставил учебу и ушел в творчество — поступил в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, а в 1983 году переехал в Москву и продолжил образование в Щукинском театральном училище, которое окончил в 1987 году.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Джигурды После выпуска у Джигурды началась карьера в Московском новом драмтеатре, позже он трудился в театре Рубена Симонова и театре «У Никитских ворот». Дебют в кино состоялся в 1987 году — артист снялся в фильме «раненые камни», в 1993-м попробовал себя в качестве режиссера. После премьеры фильма Евгения Матвеева «Любить по-русски» в 1995 году Джигурда получил широкую известность. С 2000-х актер реже стал сниматься в кино и сосредоточился на музыке. Он неоднократно участвовал в телепроектах, таких как «Ни свет ни заря» на РЕН ТВ, «Crazy Russia, или Веселая Джигурда» на телеканале «Пятница!». В 2021-м попробовал себя в поп-ММА, в ноябре 2025-го стал участником реалити-шоу «Звезды под капельницей».

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Джигурды Джигурда четыре раза состоял в браке. Его первой женой стала сокурсница Нелли, у пары появился сын Владимир. Второй раз артист женился на актрисе Марине Есипенко, третий — на поэте и фотографе Яне Павелковской, родившей двух сыновей: Артемия-Добровлада и Илью-Максимилиана. В 2008 году женой Джигурды стала фигуристка Марина Анисина, в 2016-м они развелись. В 2021-м пара воссоединилась. У них двое детей: сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы с Джигурдой В СМИ неоднократно появлялись скандальные новости, в которых фигурировало имя Джигурды. Так, в 2008 году он вступил в перепалку с ведущим Александром Гордоном на съемках программы «Гордон Кихот». Артист вступился за сатирика Михаила Задорнова. В 2016-м Джигурда оказался в центре скандала с Мариной Анисиной. Шоумен устроил эротический танец под горловое пение мантр прямо на пресс-конференции, посвященной разводу. После смерти близкой подруги Людмилы Браташ Джигурда получил оставленное ему по наследству состояние, но завещание оспорила сестра умершей. В 2020-м на Джигурду составили административный протокол после посещения монастыря в Дивееве, который был на карантине из-за коронавируса.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о здоровье Джигурды Марина Анисина 23 ноября 2026 года сообщила о госпитализации Джигурды. По ее словам, в 09:30 артиста забрали в реанимацию с инфарктом. У шоумена поднялось давление, но он долго отказывался вызвать скорую помощь. В итоге Анисиной пришлось самой обратиться к медикам. «Забрали в реанимацию в 09:30 утра, пока связи с Никитой нет. Телефонов в реанимации нет. Сказали позвонить через пару-тройку часов. Диагноз — инфаркт», — рассказала жена артиста. По данным телеграм-канала Mash, Джигурда устроил скандал в больнице из-за запрета врачей на курение, алкоголь, секс и физические нагрузки. Однако артист опроверг эту информацию. «Я привык к тому, что обо мне придумывают всякие сплетни», — сказал он.

Фото: Никита Джигурда / Соцсети

Актер отметил, что пережил инфаркт на ногах.

Инфаркт на ногах, после прилета из Екатеринбурга. Началось жжение в груди и давление 230/110 еще там.

В своих соцсетях он признался, что уже готов был уйти в мир иной. «Мне на протяжении дня и вечера так давило и жгло грудную клетку, что я реально был готов уйти в мир иной и просил ангелов забрать меня. <…> Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти. <…> Хотя „покойников мы бережем!“ Смерти нет!» — заявил артист. Директор Джигурды Екатерина Арман 24 ноября рассказала «Газете.Ru», что у него уже возникали проблемы с сердцем. «Видимо, Вселенная пока не готова отпускать Никиту Борисовича, да и у него самого еще грандиозные планы на эту жизнь», — сказала она.