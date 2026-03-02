Сегодня 15:04 «Человек из чеченского села, без мамы, папы»: кто довел Умара Джабраилова до суицида 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Экс-сенатор от Чечни, бывший заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве. Скончался бизнесмен не сразу — его успели привезти в больницу, причем как неизвестного, позднее его опознали охранники. Предсмертной записки Джабраилов не оставил, но незадолго до гибели записал видео в своем канале о ситуации на Ближнем Востоке.

Кто нашел Джабраилова после суицида По данным источника 360.ru, Джабраилов совершил суицид около часа ночи в ЖК Vesper Tverskaya на 1-й Тверской-Ямской улице. В 03:21 его доставили в больницу, где он скончался. Большой промежуток времени перед госпитализацией объяснили невозможностью оперативно попасть в апартаменты к бизнесмену — дверь была заперта изнутри. «Врачи смогли приступить к реанимации лишь после вскрытия замка. В итоге в больницу бизнесмена доставили только спустя 2,5 часа. К этому моменту Джабраилов потерял много крови и находился без сознания», — пояснил источник Baza.

Mash уточняет, что у Джабраилова диагностировали отек мозга, реанимировать пытались около получаса, но спасти не смогли.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что криминальной составляющей в гибели бизнесмена не выявили. Сейчас проверка продолжается. Что за видео записал бизнесмен перед самоубийством За день до смерти Джабраилов опубликовал в своем телеграм-канале кружок, в котором делился тревогой из-за ситуации на Ближнем Востоке и российских туристах, которые сейчас находятся там. По его словам, ему писали многие знакомые, рассказывая о взрывах в ОАЭ.

«Желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья», — сказал предприниматель.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Источник Mash отметил, что в тот же день он переписывался с подругой: диалог начал сам и пожаловался, что у него совсем нет настроения. Этой зимой, по словам собеседника канала, он достаточно часто говорил о множестве проблем и одиночестве. Неприятностей у бизнесмена хватало и в личной жизни, и в делах. К тому же он начал часто болеть то простудой, то гриппом, и в целом состояние оставляло желать лучшего. При этом Джабраилов старался следить за собой и регулярно проходил медицинские обследования.

В разговоре с подругой, как утверждает собеседник канала, бывший сенатор упомянул дочерей и посетовал, что они редко его навещают. Говорил об одиночестве и отсутствии близкого человека рядом.

Фото: РИА «Новости»

«Незадолго до смерти 1 февраля бизнесмен ездил в Мекку с друзьями — хотел помолиться и привести мысли в порядок. Но после поездки его состояние стало более подавленным», — добавил источник Mash.

Интересно Ранее Джабраилов уже пытался свести счеты с жизнью: 2 апреля 2020 года его спасли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачей экс-сенатору вызвал водитель. Бизнесмен заявил, что действовал, находясь в шоковом состоянии. Тогда он быстро оправился — уже 3 апреля врачи сочли состояние пациента удовлетворительным.

Проблемы с бизнесом и блокировка счетов По информации Shot, недавно у Джабраилова заблокировали все счета его ИП. Основной деятельностью его заявлялось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Первые блокировки были еще минувшим летом, когда он не предоставил налоговую декларацию, а окончательная блокировка произошла 20 февраля, уточнил инсайдер канала. Baza уточняет, что последний блок был связан с задолженностью в 40 тысяч рублей. По ее данным, бизнесмен пытался искать новые источники дохода. Например, три месяца назад стал амбассадором нового проекта компании, которая занимается строительством в новых регионах России.

Как отреагировала Собчак Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, у которой когда-то был яркий роман с Джабраиловым, после его смерти оставила два поста в своих каналах, один из них был более личным.

Фото: РИА «Новости»

«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке „Миллионер“ в самом модном тогда Ресторане „Сан-Мишель“ являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты», — написала она.

Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита… Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang. Ксения Собчак

Вспомнила журналистка и о том, что спустя много лет после этого, когда у Джабраилова были проблемы с запрещенными веществами, он позвонил именно ей и попросил о помощи — хотел дать интервью, психологически высказаться и дать самому себе публичное обещание.

Интересно В 2017 году из-за своего увлечения наркотиками Джабраилов угодил в крупный скандал — устроил стрельбу из наградного пистолета в элитном отеле Four Seasons напротив Кремля. Ему предъявили обвинения в хулиганстве, совершенном с применением оружия. В момент стрельбы он был под кокаином.

«Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым. Ну, а я все чаще думаю о том, что вот и пришел возраст, когда уходят уже люди твоего поколения — знакомые, друзья и бывшие», — добавила Собчак.

Фото: РИА «Новости»

В канале «Кровавая барыня» журналистка воздержалась от личных воспоминаний, но отметила, что все ее знакомые вспоминают о Джабраилове с теплом и ей очень жаль, что в его жизни произошел слом, который в итоге привел к суициду.

Только вдумайтесь, человек из чеченского села, без мамы, папы, один из 12 братьев добрался до Москвы! В те годы поступил (немыслимо) в МГИМО! Способный бизнесмен, смог очаровать все правящие элиты Москвы, заработать немыслимое количество денег, стать популярным на Западе, дружить с мировыми звездами… Ксения Собчак

Бизнес, выборы президента и тусовки со звездами В 1990-х Джабраилов был одним из самых ярких бизнесменов Москвы, управлял российско-американским совместным предприятием «Интурист-Радамер», в собственности которого была гостиница «Рэдиссон-Славянская».

Позже он стал главой ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Бизнес-интересы предпринимателя были очень широкие — в течение жизни он был совладельцем целого ряда компаний, в том числе «Аванти Стройгрупп», которой принадлежит ЖК «Зиларт».

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

С 2004 по 2009 год представлял Чечню в Совете Федерации, а после стал советником помощника президента. В 2000-м принимал участие в президентских выборах, на которых он набрал 0,1 процента голосов и занял последнее 11-е место. В последние годы Джабраилов вел закрытый образ жизни, но на пике карьеры и политической деятельности он часто бывал на звездных зарубежных вечеринках, которые посещали в том числе Бейонсе, P. Diddy и Jay-Z. И бизнесмен был с ними знаком. В тот период он часто был и героем светской хроники — журналисты приписывали ему романы с Шэрон Стоун и Наоми Кэмпбелл. По неподтвержденным данным, Джабраилова похоронят на родине в Чечне.