СМИ раскрыли возможную причину самоубийства Джабраилова

Предприниматель, экс-сенатор Умар Джабраилов мог совершить суицид из-за финансовых проблем. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В последнее время у Джабраилова были финансовые проблемы, которые и могли стать причиной его самоубийства», — отметил собеседник агентства.

Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. Сообщение о происшествии поступило в ГУВД около часа ночи, еще примерно три часа бизнесмен оставался живым. Врачи боролись за жизнь экс-сенатора, но спасти его не удалось.

Это была не первая попытка суицида Джабраилова. Он уже пытался покончить с собой в 2020 году, но тогда осуществить задуманное не удалось.