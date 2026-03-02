Дочь Джабраилова не поверила в суицид и заявила об убийстве отца из-за Эпштейна

Дочь бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилов Альвина не поверила в суицид отца и заявила, что его убили якобы из-за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Родственница записала видеообращение в Instagram*.

«Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну», — заявила она.

По словам Альвины, ее отец не мог покончить с собой. Джабраилов якобы дружил с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл.

При этом экс-адвокат бывшего сенатора считает, что тот не стал бы накладывать на себя руки из-за возможного попадания в файлы Эпштейна.

«Понимая его личность, у него не было никакой необходимости накладывать на себя руки из-за якобы попадания в список Эпштейна», — подчеркнул юрист в комментарии ТАСС.

Бизнесмен покончил с собой 2 марта на Тверской улице в Москве. Его похоронят в селе Новые Атаги в Чечне 3 марта, сообщили родственники покойного. Где пройдет прощание — пока не известно.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов- — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.