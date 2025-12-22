Бизнесмен Умар Джабраилов оказался в файлах Эпштейна

Бизнесмен Умар Джабраилов упоминается в досье покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он рассказал Baza , что понятия не имеет, как там появился.

В документах по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США, были обнаружены фотографии российского предпринимателя Умара Джабраилова.

«Бизнесмен рассказал нам, что с Эпштейном действительно был знаком, но не общался и дружеских отношений не поддерживал», — написали журналисты.

По словам Джабраилова, фото, вероятно, сделано в 1990 году на занятиях по каратэ. Однако он не смог точно вспомнить, где и когда это произошло.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало первую партию материалов из уголовного дела покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. В открытом доступе появилось более 3800 файлов. Среди них — фотографии знаменитостей и отчеты о расследованиях. Однако внимание привлекло не столько содержание, сколько факт серьезной редактуры документов.