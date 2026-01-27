Богомолова гонят прочь из Школы-студии МХАТ. Почему муж Собчак расколол театральный мир

Назначение звездного и скандального режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ раскололо российский театральный мир. Одни называют это решение кощунственным разрывом с традицией, другие — шансом на обновление. Пока сам постановщик обещает хранить «великую школу», ее выпускники требуют отставки, а в соцсетях назначение и вовсе сравнивают с закатом цивилизации. Почему судьба легендарной альма-матер так взволновала всех, разбирался 360.ru.

Что известно о назначении Богомолова О том, что именно супруг Ксении Собчак возьмет на себя управление Школой-студией МХАТ, стало известно 23 января. О кадровом решении объявила министр культуры Ольга Любимова, опубликовавшая краткий пост в своем телеграм-канале. Богомолов сменил на этом посту заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который возглавлял один из самых знаковых театральных вузов страны много лет, вплоть до самой смерти — знаменитости не стало 14 января. Выбор Минкультуры вызвал бурную полемику, ведь Константин Юрьевич давно известен своими весьма провокационными работами, которые явно выходят за рамки классического театрального искусства.

Сам Богомолов, комментируя назначение, дал понять, что намерен продолжать укреплять и развивать почетный статус учебного заведения. «Для меня это большая честь и серьезный вызов. Это великая школа и великая традиция, достояние русской культуры», — сказал он в беседе с «Известиями». Новую деятельность режиссер собирается совмещать с работой в Театре на Бронной, где он с 2019 года выступает художественным руководителем. Постановщик уверен, что времени и сил у него хватит на все задачи.

За мои силы не нужно переживать. Я всегда любил работать, работал в режиме 24/7, и работа — это источник моей энергии. Константин Богомолов

Обновление или закат? По соцсетям тут же прокатилась волна обсуждений значимого для театрального мира события. Многие констатировали: Школу-студию теперь ждут неизбежные перемены. И неизвестно, будут ли эти перемены к лучшему. «Едва ли что-то сберечь удастся… во всяком случае, из наследия предыдущего ректора. Слишком разное понимание того, что в артисте важно», — отметил популярный светский телеграм-канал «Героиня Татлера». Автор канала «Светский хроник» при этом обратила внимание, что самой резкой стала реакция певицы Вики Цыгановой, которая буквально проехала по режиссеру «катком-***укладчиком». Артистка заявила, что знаменитому вузу пришел конец. По словам звезды, Богомолова избрали благодаря связям его жены.

Золотовицкий в гробу вертится от этой новости, наверное. Худшей кандидатуры и не придумаешь. Собчачка подсуетилась и купила должность для мужа? Вика Цыганова

Артистка в своем телеграм-канале задалась вопросом о том, чему новый ректор может научить студентов. Она напомнила и о скандальных постановках Константина Юрьевича, и о его не менее нашумевшей свадьбе. «Голышом по сцене скакать и извращенцев отыгрывать? А может, на катафалке в день свадьбы кататься и икру черную тазиками жрать? <…> Мы буквально наблюдаем закат цивилизации. <…> Все настоящее, честное и духовное вымарывается из культуры России», — высказалась Цыганова.

Официальное обращение актеров к министру культуры Дальше — больше. Против Богомолова официально выступили представители нескольких поколений мхатовцев. Актеры направили коллективное обращение к министру культуры с просьбой пересмотреть решение. «Выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. <…> Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — говорится в письме.

Константин Богомолов окончил филфак МГУ и ГИТИС (курс Андрея Гончарова). С 2007-го по 2012 год служил в Московском театре Олега Табакова. В 2014-м стал штатным режиссером театра «Ленком». С 2019-го является худруком Театра на Малой Бронной. Снял сериалы «Содержанки» и «Псих».

Авторы обращения подчеркнули, что основой преемственности видят прежде всего бережную передачу этических принципов школы и принципов русского психологического театра. Судя по всему, надежды на то, что Богомолов справится с этой задачей, у выпускников нет.

«Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий — все были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас домом единой мхатовской семьи», — подчеркнули артисты в письме Любимовой. Обращение поддержали Марк Богатырев, Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и другие знаменитости. Меньшова причем дополнила свою позицию эмоциональным постом в телеграм-канале. Она указала, что неприемлемо заниматься кадровыми перестановками, когда с момента смерти предыдущего ректора прошло совсем мало времени.

Нарушены все исконные традиции, да и само назначение на девятый день после ухода из жизни Игоря Золотовицкого, по которому Школа-студия искренне горюет до сих пор, кажется несколько кощунственным жестом. Юлия Меньшова

Кто поддержал Богомолова Впрочем, у кандидатуры Богомолова нашлись и влиятельные сторонники. В его поддержку выступила актриса Софья Эрнст, супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Звезда не согласилась со словами коллег по цеху о том, что режиссер не может возглавить учебное заведение, поскольку не воспитывался в его стенах.

«В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя принципов русского психологического театра», — написала она. Софья напомнила, что еще в начале карьеры Богомолова Олег Табаков лично пригласил его в «Табакерку», а потом и в МХТ, где тот поставил больше 10 спектаклей, непрерывно сотрудничая с мастером.

Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо. Софья Эрнст

Артистка добавила, что традиции важны, но еще важнее сконцентрироваться на текущих проблемах вуза, с которыми Богомолов может успешно справиться. «Пример Театра на Малой Бронной под руководством Богомолова демонстрирует и художественную состоятельность, и, что важно, управленческую эффективность», — заключила Софья. Сам супруг Собчак еще не прокомментировал разгоревшийся скандал, однако красноречиво репостнул заявление Эрнст у себя в соцсети.