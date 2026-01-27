«Впитывал традицию на сцене». София Эрнст выступила в защиту Богомолова

София Эрнст: Богомолов впитал мхатовскую традицию не в аудитории, а на сцене

Актриса София Эрнст поддержала назначение режиссера Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, выступив в его защиту. Об этом сообщил StarHit .

Эрнст раскритиковала коллективное обращение коллег, возмущенных, что учебное заведение возглавит человек, который не был воспитан учителями-мхатовцами в его стенах. Она напомнила, что Богомолов поступил в ГИТИС, так как в Школе-студии МХАТ не было режиссерского факультета.

Она также напомнила, как Олег Табаков приглашал его в «Табакерку» и в МХТ. Там Богомолов поставил более десятка спектаклей, причем творил вместе с ним и выпускниками-мхатовцами.

«Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо», — подчеркнула актриса.

Эрнст отметила, что Богомолов уже проявил себя как успешный управленец и худрук в Театре на Малой Бронной. На новой должности он также справится, причем будет не консервировать мхатовские традиции, а развивать их, интегрировать в современность.

Ранее актриса Юлия Меньшова поддержала протест выпускников-мхатовцев против назначения Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ.