Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссера Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале .

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов», — написала она.

По ее словам, Богомолов — заметная фигура современного театрального процесса, режиссер и драматург, чье творчество занимает особое место в культурной жизни страны. За вклад в развитие сценического искусства он удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Константин Богомолов с 2019 года возглавляет Театр на Малой Бронной, где поставил ряд значимых спектаклей. С 2024 года он также является художественным руководителем Театра-Сцены «Мельников». Кроме того, Богомолов активно занимается педагогикой и проводит мастер-классы в Московской школе нового кино.

Министр культуры поблагодарила его за профессионализм и преданность делу, пожелав успехов на новом посту.

Ранее ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий. Заслуженный артист России скончался 14 января на 65-м году жизни после тяжелой болезни.