Выпускники МХАТа выступили против назначения Богомолова на пост и. о. ректора

Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое письмо к главе Минкультуры России Ольге Любимовой против назначения режиссера Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора. Обращение опубликовала актриса Марьяна Спивак в своем телеграм-канале .

«Выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. <…> Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — говорится в открытом письме.

Заявители отметили, что традицией являются открытые выборы преемника ректора из числа воспитанников школы, проводятся они всем мхатовским сообществом.

Нарушение этих традиций, по ее словам, ведет к неизбежному упадку и забвению семейного прошлого.

Среди подписантов открытого письма оказались и другие выпускники Школы-студии, в том числе телеведущая Юлия Меньшова и актер Антон Шагин.

Богомолов получил пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он скончался на 65-м году жизни после тяжелой болезни.