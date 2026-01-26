Меньшова высказалась против назначения Богомолова и. о. ректора МХАТа

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ против назначения режиссера Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора. Об этом она написала в телеграм-канале .

Дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой опубликовала текст открытого обращения к главе Минкультуры России Ольге Любимовой.

«Очень поддерживаю. И очень прошу внимания со стороны нашего министра к этому обращению как выпускница Школы-студии МХАТ, которую окончили и мои родители», — подчеркнула Меньшова.

Назначение Богомолова исполняющим обязанности ректора вызвало волнения в актерской среде, особенно остро это решение задело воспитанников МХАТа. Одна из них — актриса театра и кино Марьяна Спивак — написала письмо с протестом в своем телеграм-канале. Выпускники Школы-студии поддержали коллегу.