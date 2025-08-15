Сегодня 01:03 Архитектор-уголовник. Как Илья Варламов свернул не туда и потерял все 0 0 0 Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Скандалы

Соцсети

Блогеры

Илья Варламов

Иноагенты

Илья Варламов* начинал как блогер-урбанист и путешественник, побывавший в кабинетах многих российских начальников, а закончил как опальный политактивист на скамье подсудимых. Как развивалась его карьера и где он теперь — в материале 360.ru.

Откуда взялся Илья Варламов*? В соцсетях «кудрявый» позиционирует себя, как журналист, архитектор и фотограф. На его YouTube-канал подписались 5,3 миллиона человек, в Telegram — почти 260 тысяч читателей. Все начиналось вполне невинно. Учась на кафедре жилых и общественных зданий Московского архитектурного института, Варламов* основал iCube — компанию полного цикла в сфере недвижимости, где работают архитекторы и дизайнеры. В 2002 году создал «Д. В. А. в кубе» в области 3D-визуализации, через семь лет — фотоагентство «28-300».

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / РИА «Новости»

Прославился благодаря блогу в «Живом Журнале», который начал вести в 2006 году как фотограф, публиковал отчеты о путешествиях и заметки на разные темы. К марту 2017 года его страница вошла в топ-10 самых цитируемых медиа, через год заняла первое место рейтинга соцсети.

Я понял, что трачу кучу времени, рассказывая родственникам по несколько раз одно и то же. И решил где-то фиксировать свои впечатления и снимки, а потом просто рассылать всем желающим. Я забил в «Яндексе» что-то типа «самая популярная площадка для блога», мне выпал ЖЖ. Илья Варламов* Блогер

Варламов* активно продвигал создание в России велосипедной инфраструктуры и, казалось, искренне радел за появление комфортной городской среды. Он учредил антипремию «Стеклянный болт» за самые глупые решения при благоустройстве Москвы, запустил фонд «Городские проекты», направленный на развитие общественного транспорта и пешеходной инфраструктуры, выпустил книгу «100 советов мэру». Связи Варламова* с Кремлем Блогер долгое время считался рукопожатным. В 2010 году он вошел в пул журналистов, сопровождавших председателя правительства, а ныне президента России Владимира Путина в поездках в Петербург, Южно-Сахалинск и на форум «Селигер». Номинировался на премию Росмолодежи «Прорыв», входил в экспертный совет Архитектурной премии Москвы. После репортажа из Туркменистана обвинялся в работе на Кремль, а Украина временно закрывала ему границу из-за поездок в Крым.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Власти благодарили Варламова* за критические сюжеты о городах. Глава Чечни Рамзан Кадыров созвал совещание по итогам поездки в Грозный, раис Татарстана Рустам Минниханов пообещал принять к сведению видео-разбор Набережных Челнов, губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал чиновников принять посты блогера как призыв к действию. Градоначальники даже соглашались сниматься в его проекте «Большая дорога с мэром». Варламов-политик*: выборы в Мосгордуму, протесты, Евромайдан Постепенно блогер заинтересовался политикой и связался, как принято говорить, с плохой компанией. С 2008 года Варламов* снимал «Марши несогласных», митинг на Пушкинской площади и другие акции протеста. По интернету разлетелась снятая им на дрон фотография с Болотной площади.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В 2012 году выступил соучредителем проекта «Лига избирателей»**, в который вошли Юрий Шевчук, Борис Акунин*** и другие сомнительные личности. Тогда же по приглашению омских оппозиционеров принял участие в праймериз «Гражданский мэр», но на сами выборы не пошел — инициативная группа не собрала необходимый 1% подписей. В 2014 году руководил штабом Максима Каца * на выборах в Мосгордуму. Через четыре года планировал баллотироваться в мэры Москвы, но передумал.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

События в Киеве Варламов* освещал с 2013 года, когда начались протесты. Движение «Молодая гвардия Единой России» обвинило его в работе на Евромайдан. Неудачный бизнес: продажи елок и доставка еды Одновременно с архитектурой и политикой Варламов* много раз пытался строить бизнес. На его счету участие в большом количестве проектов в качестве соучредителя или руководителя, например, в дистрибьюторе велосипедов «Колесо-колесико», фуд-проекте Bright Kitchen, интернет-газете «Ридус», франшизе по продаже новогодних елок. Многие предприятия схлопнулись, из других блогер сбежал до полного банкротства.

Фото: РИА «Новости»

С предпринимательскими потугами Варламова* связаны несколько скандалов. Общепит «Варламов. Есть»*, зарегистрированный как ООО «Стар шеф» и на 18,6% принадлежавший блогеру, накопил долги. С октября 2023 года по января 2024 года на компанию открыли четыре судебных производства на общую сумму 1 миллион 25 тысяч рублей. Кроме приставов, предъявил претензии поставщик продуктов ООО «Импортлогистик». Он потребовал через арбитражный суд около 410 тысяч рублей долга. Работа у Варламова* Трудовое законодательство блогер-миллионник тоже соблюдал неохотно. В 2017 году работавший на него редактор Мария рассекретила «внутреннюю кухню» Варламова*. Работать на него, по ее словам, труднее, чем на китайской фабрике обуви — ненормированный рабочий день, отсутствие обеденных перерывов, звонки в любое время суток. На это начальник ответил лишь, что за высокую зарплату имеет право создавать сотрудникам любые условия и уже уволил двоих за создание профсоюза.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бывший продюсер Варламова* Полина Ганеева подала на него в суд. Она работала без трудового договора, а когда сообщила об уходе в декрет, наткнулась на игнор. Блогер просто уволил ее без выходного пособия и перестал отвечать на звонки. Девушка потребовала взыскать с него недоплаченную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и связанные с рождением ребенка пособия, в общей сложности — 708 451 рубль. Уголовное дело В 2022 году Варламов* не поддержал проведение спецоперации на Украине и уехал из России. Правда, какое-то конкретное место жительства он не выбрал — колесил по разным странам, меняя их раз в неделю и периодически возвращаясь. «Такой образ, формат жизни и ритм не возник у меня [в феврале 2022 года]. Я так живу уже много-много лет. <…> Я никуда не переехал, у меня нет какой-то там регистрации, прописки где-то другой, кроме как в России», — рассказал он в одном из интервью.

Фото: РИА «Новости»

За границей продолжил зарабатывать на блогерстве, в основном трэвел-контенте и новостях. Кроме того, сохранил несколько бизнесов — в 2023 году решил запустить путеводители по городам. Минюст России в марте 2023 года внес Варламова* в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о решениях органов власти и зарубежное финансирование. Блогер безуспешно пытался оспорить новый статус и упорно не соблюдал правила, за что дважды получил штрафы по 30 тысяч рублей. На третий раз прокуратура добилась возбуждения уголовного дела, попутно требуя наказать за фейки об армии. Наконец, Мещанский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу на сумму более 99,5 миллиона рублей. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. **Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента. ***Внесен в перечень террористов и экстремистов.