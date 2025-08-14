Блогера Варламова заочно приговорили к восьми годам колонии

Мещанский суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Илье Варламову* по уголовному делу о распространении ложной информации про российских военных и уклонении от обязанностей иностранного агента. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, обвиняемому назначили наказание в восемь лет колонии общего режима. Отбывать свой срок Варламов* начнет с момента фактического задержания.

В ведомстве добавили, что блогера также оштрафовали на сумму более 99,5 миллиона рублей и на четыре года запретили публиковать и администрировать сайты и каналы в интернете. Приговор в законную силу пока не вступил.

В пресс-службе напомнили, что уголовное дело против Варламова* завели после публикации видео с ложными заявлениями о российских военных. Обвинение доказало, что запись блогер выложил, исходя из политической ненависти.

Кроме того его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение обязанностей иностранного агента, но блогер продолжал ставить публикации без необходимой маркировки.

Илья Варламов* находится в международном розыске, но представляющие его интересы адвокаты добились взыскания долга с процентами с россиянина Максима Матакова в Гагаринском суде Москвы.

По данным материалов дела, блогер дал обвиняемому деньги под расписки в ноябре 2021 года с обязательной выплатой 20% годовых. Должник займы не вернул, и Варламов* обратился в суд, который встал на его сторону.

*Признан в России иностранным агентом.