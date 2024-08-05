Сегодня 11:54 Блогеры-иноагенты опустились до рекламы. Сколько стоят Варламов, Шихман и Поперечный Ведущий 360.ru Ракитский: блогеры-иноагенты продают рекламу по цене квартиры 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

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Илья Варламов

Иноагенты

Блогеры, получившие статус иностранных агентов, массово побежали из России в поисках лучшей жизни. Но так как пустая болтовня даже на многотысячную аудиторию денег не приносит, они начали искать рекламодателей за границей. Насколько велик спрос — неизвестно, ведь цены заставят удивиться многих. Подробности раскрыл ведущий 360.ru Михаил Ракитский.

В распоряжении 360.ru появились эксклюзивные данные, благодаря которым можно с уверенностью ответить на вопрос: за сколько можно купить иноагента? Конечно, речь идет о рекламе, хотя некоторые из них готовы за солидную сумму сотворить некий спецпроект, где, очевидно, каждое слово будет выверено. Прежде чем мы изучим прайс, должен сразу подчеркнуть: передали нам его представители заграничной компании, название которой мы, разумеется, называть не станем, дабы сохранить свой источник.

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Каждый из тех, кто работает в интересах зарубежных принципалов, пытается оспорить свой статус и вырваться из реестра иностранных агентов, рассказывая, что они белые и пушистые и никаких зарубежных финансовых потоков не имеют. Но что не так с этими заявлениями?

Главные герои расследования

Что могут рекламировать иностранные агенты? Рассмотрим некоторых из них. Илья Варламов* — блогер-путешественник, завсегдатай-критик городов России, называет себя архитектором и урбанистом.

Фото: Илья Варламов* — российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер. Dmitry Golubovich / Global Look Press

Максим Кац* — игрок в покер. На азарте собрал капитал на предвыборную кампанию. Сейчас пишет книги по истории. Прошел путь от шулера до YouTube-политолога. Заочно приговорен к восьми годам за фейки о российской армии.

Фото: Предприниматель, депутат муниципального собрания столичного Щукино Максим Кац* выступает на митинге «За честные выборы» на Новом Арбате, 2021 год / РИА «Новости»

Ирина Шихман* — Юрий Дудь* на минималках с израильским паспортом.

Фото: Журналист, телеведущая Ирина Шихман* на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве, 2021 год / РИА «Новости»

Данила Поперечный* — рыжий комик-матерщинник. Недавно выпустил ролик о том, что он попал в реестр Минюста. Манера подачи юмористически-саркастическая. У ролика более двух миллионов просмотров — лакомая площадка для рекламодателя.

Фото: Видеоблогер Данила Поперечный выступает на митинге, 2019 год / РИА «Новости»

Реклама на YouTube-канале иностранных агентов

Поперечный* берет с клиентов 20 тысяч долларов за интеграцию в свой выпуск в первом слоте. Это цена средней двушки в каком-нибудь городе России. За такую же рекламу во втором слоте придется заплатить меньше — какие-то 16 тысяч долларов. Плати, и клиенты рекой поплывут к вам в офис, на сайт или куда там еще, в зависимости от того, что рекламируете.

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Иноагент Вараламов* берет за интеграцию длительностью от минуты до двух почти девять тысяч долларов, Шихман* — 13,5 тысячи, Кац* — чуть больше семи тысяч.

Но интереснее графа со специальными проектами. Максим Кац*, работающий в темах, связанных с урбанизмом, экономикой, обществом и историей, готов снять уникальный контент за 20 тысяч долларов.

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Шихман* утвердительно ответит на вопрос «А поговорить?» за 30 тысяч. Варламов* — самый дорогой — 55 тысяч долларов. Конвертируем в рубли — почти пять миллионов. Нехило? Подозревая, что кто-то из менеджеров иноагентов или они сами захотят понять, как их коммерческое предложение попало к нам, сделаю небольшой вброс.

Сам документ мы демонстрировать не будем — опять же, ради сохранения конфиденциальности источника, мало ли, у вас, товарищи иноагенты, для каждого потенциального клиента своя электронная бумага. А вот скриншоты с ваших каналов, которые вы прилагаете в переписке, покажем ради подтверждения того, что эти данные у нас на руках.

Вот внутренняя статистика канала Варламова*. Согласно скриншоту, в основном его смотрят люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Фото: Телеканал «360»

У Каца*, кстати, такая же целевая аудитория. По нашим данным, в основном его смотрят мужчины.

Фото: Телеканал «360»

За Поперечным* следят жители России — 73%, Украины — почти 5%, а во Франции, Испании и Киргизии Данилой* почти не интересуются. Это все было про медлительный YouTube, где такая реклама стоит почти как квартира.

Фото: Телеканал «360»

Скромные математические подсчеты. Ролики у блогеров выходят практически каждый день. Если предположить, что одна интеграция приносит ну пусть 10 тысяч долларов, то в месяц это, грубо говоря, 300 тысяч — 25 миллионов рублей в месяц. А чего бы не играть в патриота, сидя за границей?

Реклама иноагентов в Instagram** и Telegram

На YouTube свет клином не сошелся. Есть же еще запрещенный Instagram**, там тоже можно разместить рекламу. Держитесь крепче, смотрим цены.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

Stories у Поперечного*, максимум минутное и безвозвратно исчезающее через сутки видео, стоит восемь тысяч долларов, фотопост — столько же. Stories у Варламова* — 3,5 тысячи. У Каца* — чуть больше двух тысяч долларов.

Можно разместиться с рекламой и в одном из детищ Павла Дурова — Telegram.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

В канале Varlamov News пост стоит 4,5 тысячи долларов, а короткое видео — больше шести тысяч. Хотите в личный канал блогера? Такса выше. Нет денег — вам к Максиму Кацу*: пост 1550, видео — 2650 долларов. Разумеется, релоканты в рублях не рассчитываются. Кстати, о релокантах.

У Максима Каца* есть целый сайт, посвященный переезду из России. Вроде бы все там так чинно, людям помогает, но и рекламодателей не обижает.

Фото: Телеканал «360»

Баннер на сайте на три месяца стоит три тысячи долларов. За полный пакет, где и интеграция, и те же баннеры (в общем, полный фарш), просят 39 тысяч долларов. Мы посчитали: три миллиона и 335 тысяч рублей.

Личный визит иностранного агента

Ну и последнее из наших эксклюзивных данных. Хотите пригласить звезду на свое мероприятие? Легко!

Фото: Телеканал «360»

Ирина Шихман* приедет к вам за 7,5 тысячи долларов, а Варламов* менее чем за 24 тысячи долларов даже из офиса не выйдет. Важная ремарка: в стоимость гонораров не включены райдер и трансфер. Видите, как интересно получается. Вроде говорили, что никаких зарубежных денег не имеют, а оказывается, что имеют. Или, справедливости ради надо подчеркнуть, как минимум хотят иметь. Ведь к нам попал только прайс. Договоров об оказании услуг мы не видели, но это пока.

* Признан в России иностранным агентом. ** Деятельность Meta Platforms Inc.по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.