Максим Кац подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о ВС России

Блогер Максим Кац* подал жалобу на заочный восьмилетний приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«На Приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — рассказали агентству в суде.

Каца* обвинили в публичном распространении заведомо ложных данных о Вооруженных силах России. По информации следователей, 3 апреля 2022 года блогер опубликовал на YouTube видео с фейками об уничтожении мирных жителей на Украине в ходе СВО. Как сообщил адвокат Каца*, он не признал вину.

В августе 2023 года суд заочно приговорил интернет-деятеля к восьми годам колонии общего режима, также блогеру запретили администрировать интернет-ресурсы. Он не ставил маркировку о статусе иноагента в своих публикациях в соцсетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.