«Постньюс»: ФНС начала ликвидацию агентства «Городские проекты» Варламова и Каца

Сотрудники Федеральной налоговой службы приступили к ликвидации ООО «Агентство "Городские проекты"», принадлежащего Илье Варламову* и Максиму Кацу*. Об этом сообщил «Постньюс» .

По информации сайта, причиной ликвидации стали недостоверные сведения в едином госреестре. Организация фактически бездействовала в течение последних пяти лет. При этом оба блогера-урбаниста до сих пор числятся учредителями юридического лица, которое они открыли в 2013 году.

С 2014 по 2015 год «Городские проекты» выиграли четыре контракта, связанных с вопросами урбанистики. Их общая сумма составила порядка пяти миллионов рублей.

* признаны иностранными агентами на территории России.