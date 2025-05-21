«Постньюс»: ФНС начала ликвидацию агентства «Городские проекты» Варламова и Каца

Сотрудники Федеральной налоговой службы приступили к ликвидации ООО «Агентство "Городские проекты"», принадлежащего Илье Варламову* и Максиму Кацу*. Об этом сообщил «Постньюс».
По информации сайта, причиной ликвидации стали недостоверные сведения в едином госреестре. Организация фактически бездействовала в течение последних пяти лет. При этом оба блогера-урбаниста до сих пор числятся учредителями юридического лица, которое они открыли в 2013 году.
С 2014 по 2015 год «Городские проекты» выиграли четыре контракта, связанных с вопросами урбанистики. Их общая сумма составила порядка пяти миллионов рублей.
* признаны иностранными агентами на территории России.
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