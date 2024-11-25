Каток в парке «Елочки» в Домодедове откроют 29 ноября

В парке «Елочки» откроется долгожданный каток с искусственным покрытием 29 ноября. Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:30.

А 1 декабря с 11:00 на катке состоится интерактивная программа и кино на льду.

Кроме того, в Домодедове уже началась подготовка катков с натуральным покрытием в парке «Взлет» и парке «Константиновский». Они откроются сразу после установления устойчивых минусовых температур.

Особый сюрприз этой зимой ждет посетителей парка «Взлет» — здесь будет создан каток необычной формы. Вместо привычной круглой площадки появится извилистая дорожка длиной около 200 метров. Также в парке будет организован прокат коньков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».