Первый каток сезона открылся в Богородском округе

Традиционно первый каток с натуральным льдом открылся в Богородском округе в поселке Обухово. Новое холодильное оборудование позволяет поддерживать лед в идеальном состоянии при температуре воздуха до плюс восьми градусов.

Старт ледовому сезону дали в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово». Этого события ждали и дети, и взрослые.

Площадь покрытия составляет 7350 квадратных метров. Новое холодильное оборудование позволяет поддерживать ледовое покрытие в нормальном состоянии даже при температуре воздуха до плюс восьми градусов.

Для отдыхающих организованы все необходимые условия: теплые, комфортные раздевалки, прокат, заточка коньков.

В конце ноября здесь также должны пройти первые соревнования по хоккею.

Также недавно в фойе комплекса сделали ремонт. Здесь появилась новая зона ресепшен — время ожидания стало намного комфортнее.