Новый большой каток откроется в парке Солнечногорска 1 декабря

Главный каток Солнечногорска откроют в парке культуры и отдыха 1 декабря. Покататься на коньках жители и гости муниципалитета смогут бесплатно на протяжении всего зимнего сезона — до 15 марта.

Размер катка составляет 26 на 56 метров, а его покрытие выполнено из искусственного льда. Каток оснащен теплой раздевалкой, камерой хранения и бесплатным пунктом проката. Он будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Мы открываем новый большой каток, который переехал с Советской площади и теперь будет располагаться в парке. С бесплатным прокатом, глинтвейном и игрой в хоккей. Во-вторых, откроем большую лыжную трассу, которая будет проходить прямо по озеру. Для безопасности дождемся, когда толщина льда будет достигать более 20 сантиметров», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, в округе планируется залить 21 хоккейную площадку. Для удобства жителей они будут расположены во всех территориальных управлениях, включая поселки Ржавки, Смирновка, Поварово, а также в деревнях Толстяково, Ложки и других населенных пунктах. В самом Солнечногорске ледовые коробки можно найти по следующим адресам: улица Банковская, дом № 6; улица Красная, дом № 180; улица Ленинградская, дом № 4; улица Центральная, дом № 4; микрорайон Тимоново; микрорайон Рекинцо, территория физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард».

Для любителей лыжного спорта также будут доступны семь классических трасс и одна горнолыжная. Полный список адресов можно найти на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

Зимний сезон в Солнечногорске не ограничится только катанием на коньках и лыжах. Каждые выходные в городском парке будут проходить разнообразные развлекательные мероприятия и активности на свежем воздухе для всей семьи.

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