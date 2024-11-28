Бесплатный каток откроют в Центральном парке Лобни

В Лобне завершается строительство бесплатного катка в Центральном парке. Глава города Анна Кротова рассказала о последних этапах работ и о планах для удобства посетителей.

После завершения монтажа бортов катка, работы по которому планируются в пятницу, специалисты начнут заливать лед. Для того, чтобы слой льда стал толщиной четыре сантиметра, потребуется около полутора суток. Одновременно с этим строители будут устанавливать раздевалку и гараж для хранения оборудования. В ближайшее время в пункт проката завезут коньки и другой инвентарь для посетителей.

Анна Кротова сообщила, что для удобства гостей катка планируется организовать точку с горячими напитками. Это позволит согреться и отдохнуть между катаниями. Новая площадка обещает стать отличным местом для зимнего досуга, где жители смогут наслаждаться катанием на коньках и зимней атмосферой.

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