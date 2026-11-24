Инфекция, которую из-за тяжелого течения стали называть «валящий с ног вирус», сопровождается температурой до 39-40 градусов, ознобом, слабостью, болью в горле и сильным сухим кашлем. Об этом сообщила сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, замдиректора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева в беседе с ТАСС .

Роспотребнадзор 21 ноября обратился Минздраву Казахстана с запросом данных об эпидемиологической обстановке в стране после появления информации о болезни, которую назвали «валящей с ног».

«Вирус может быть завезен в Россию, как и любой другой респираторный патоген, из-за активного авиасообщения и миграции», — заявила Ермолаева.

Специалист отметила, что опасность связана не с новизной вируса, а с течением заболевания, в том числе у детей, пожилых и беременных.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина призвала изолировать члена семьи с ОРВИ в отдельной комнате.