Сегодня 23:42 Старение, ожоги и пигментация. Чем грозит отказ от использования SPF-крема Врач Содель: отказ от SPF-крема грозит ранним старением и ожогами 0 0 0 Фото: IMAGO / Zoonar.com / Ian Iankovskii / Global Look Press Здоровье

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Уже на этой неделе столбики термометров в столичном регионе перевалят за 30 градусов. Это означает увеличение солнечной активности. В такие дни желающим прогуляться на улице следует использовать солнцезащитный крем, в противном случае пребывание под палящими лучами обернется негативными последствиями. Чем грозит отказ от SPF-крема — в материале 360.ru.

Последствия пребывания под солнцем без защитного крема Если человек находится на улице не очень длительное время, то катастрофических последствий не будет, рассказала 360.ru врач-косметолог, дерматовенеролог Ольга Содель. Когда индекс солнечной активности выше трех, крем нужно наносить. «Если человек пребывает на солнце — это могут быть ожоги и, как следствие, могут быть пигментные пятна. Помимо этого, ультрафиолет активизирует металлопротеиназы. Это фермент, который разрушает коллаген и, как следствие, возникает фотостарение. То есть кожа стареет гораздо активнее под воздействием ультрафиолетового излучения», — предупредила специалист. Тем, кто работает в офисе и целый день сидит за компьютером, тоже необходимо использовать крем, так как от монитора идет излучение. «Если человек находится в помещении и не работает за компьютером, то SPF не обязательно. Но если он планирует поехать на пляж, гулять пойти, то, конечно, лучше наносить», — подчеркнула врач. Посмотреть индекс солнечной активности можно в прогнозе погоды.

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Какую степень защиты выбрать Показатель рядом с SPF на упаковке крема отражает интенсивность защиты от ультрафиолетового излучения, которое вызывает покраснение кожи и ожоги. SPF 10 — низкая степень защиты, SPF 50 — очень высокая. «Идет процентное соотношение, какое количество лучей он (крем — прим. ред.) не пропускает. Даже если взять SPF 30 и SPF 50, то разница там буквально в 2%. То есть если у SPF 30 идет 96% защиты от ультрафиолетового излучения, то у SPF 50 — 98%. Разница, казалось бы, совсем незначительная. Два этих процента тоже влияют», — сказала Содель. При этом от негативного воздействия поможет крем с любым показателем, здесь вопрос в продолжительности его действия.

Очень условно назовем так: SPF 30 — это три часа, а SPF 50 — это пять часов. Соответственно, SPF 10 — это примерно час, ну, может быть, полтора. Ольга Содель врач

Под SPF-крем необходимо наносить антиоксидантную сыворотку для лучшей защиты, добавила Содель. Эффективность крема также зависит от его компонентов. Существуют химические факторы, которые могут попадать в кровь, но у таких средств более легкая, невидимая текстура. К физическим факторам относят оксид цинка и диоксид титана. Эти вещества отражают лучи словно зеркало, но такие крема имеют густую текстуру. Также есть комбинированные средства, которые содержат как химические, так и физические факторы.

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Можно ли загорать без крема в «безопасное» время Вне зависимости от того, загорает человек утром, вечером или в полдень, солнцезащитный крем все равно нужно использовать. В 12 часов дня солнечная активность выше, поэтому в таком случае применение SPF-средства обязательно, подчеркнула Содель. «Многие еще боятся, что они нанесут крем и совсем будут белые, не будут загорать. Это на загар не повлияет, кожа все равно приобретет оттенок, но просто она не сгорит. То есть не будет вот этого вот эффекта, когда кожа повреждена ожоговыми лучами, именно ультрафиолетовыми», — объяснила врач. Однако фотостарение грозит коже и утром, и вечером. Поэтому нужен солнцезащитный крем.

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Вызывает ли солнцезащитный крем рак Основная причина возникновения рака — нарушение процесса деления клеток, рассказала Содель. К этому заболеванию обычно приводит совокупность факторов: загрязнение воздуха, психосоматические проблемы и другие. «Если бы кто-то назвал одну единственную причину, от которой возникает рак, и это был SPF, наверное, его бы никто не использовал. <…> Сказать, что крем у вас вызовет онкологию — конечно, нет, это глупо», — добавила врач. Однако крем может стать одним из факторов развития рака, поэтому на ночь его необходимо смывать. Это касается любых косметических средств, не предназначенных для ночного использования. При этом риск заработать онкологическое заболевание от ультрафиолетового излучения гораздо выше, чем от крема.

Безопасность применения крема в данном случае обоснована. <…> Если вы не хотите стареть и хотите быть вечно молодыми, красивыми, то лучше нанести. Ольга Содель врач

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Стоит ли экономить на SPF-кремах Стоимость солнцезащитных кремов в России выросла на 14% за год, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка». Теперь баночка с SPF в среднем стоит около 800 рубелей. В Российской парфюмерно-косметической ассоциации рост цен объяснили тремя факторами: курс валют, стоимость логистики и высокий спрос. Однако экономить на солнцезащитных кремах не стоит, считает Содель. Цена в тысячу рублей за тюбик будет приемлемой с учетом того, что средства хватит на все лето. «Можно на себе не экономить, <…> Что-то для этого сделать, чтобы купить хороший крем, и свое лицо, одно единственное, неповторимое, предостеречь от преждевременного старения. <…> Стоимость в этом случае тоже мотивирует на лучшую жизнь», — подчеркнула врач. В дешевых кремах следует обратить внимание на состав и срок годности. В средстве за 500 рублей могут присутствовать химические факторы, которые неблагоприятно скажутся на здоровье, подытожила эксперт.