17 июня 2024 18:23 Пляж, солнце, ожоговая реанимация. Как загорать без вреда здоровью Дерматолог Егорова рассказала, как правильно загорать на пляже 2 1 1 Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com / Global Look Press Эксклюзив

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В Санкт-Петербурге 23-летнюю девушку, загоравшую на пляже, увезли в больницу в полуобморочном состоянии. Пациентку поместили в реанимацию, где врачи диагностировали у нее ожоги первой и второй степени. Как правильно принимать солнечные ванны и не навредить себе, 360.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова.

Далее — прямая речь.

Кто может получить ожоги от солнца? За последние 15 лет я встречала четырех человек, у которых была ярко выраженная аллергия на солнце. Это нечастая патология. Чтобы получить такую реакцию, каждому нужно пробыть разное время на солнце. Например, рыжему человеку с первым фототипом достаточно 10-15 минут.

Всего существует шесть фототипов. Первые два — люди со светлой кожей, им нельзя долго находиться на солнце, иначе можно получить ожоги.

Как загорать, чтобы не навредить себе? Процесс принятия солнечных ванн похож на питье вина. Если выпить немного, пойдет на пользу. Если злоупотреблять, то «поедет» печень. С загаром так же: небольшое излучение полезно и приводит к активации выработки витамина D, а избыточное — к ожогам.

Фото: Freepik

Поэтому следует знать свой фототип и учитывать ту климатическую зону, в которой человек находится. В зависимости от этих условий нужно выбирать солнцезащитные средства. Например, в Москве и Московской области можно нанести крем с защитой SPF 50+ и находиться под прямыми солнечными лучами не более часа до полудня. Если с этим же средством лежать в тени, можно остаться на улице подольше и не получить ожоги.

Если человек не пользуется солнцезащитным кремом и отдыхает под березой, велика вероятность, что он обгорит.

Как подобрать солнцезащитный крем Лучше всего пойти к доктору, чтобы он подобрал средство под тип кожи. Для лица и тела будут выбирать разные кремы. Дерматологу нужно объяснить, как вы планируете загорать и где, куда поедете. Помимо подбора средств, врач расскажет, как правильно загорать. Некоторым пациентам нужны отдельно кремы или солнцезащитные стики для родинок. И не нужно покупать универсальные средства в массмаркете.

Фото: Unsplash

Важно и то, как человек наносит крем. Иногда бывает, что после солнцезащитного средства у отдыхающего появляется сыпь. Это происходит потому, что турист наносит крем грязными руками на грязное тело. Кроме того, высыпания могут быть на лице, если подобрать неправильный крем — не по типу кожи. Обновлять крем тоже нужно чистыми руками, после купания и отдыха на лежаке следует сходить в душ. Если делать это грязными руками, будет сыпь: на пляже жарко, поры расширяются, в них забивается песок, а потом еще сверху наносят средство. Как правило, после отпуска все мои пациенты спешат на чистку. После нее все проходит быстро.