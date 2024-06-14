Сегодня 18:20 🌞SPF-крем. Необходимая защита от солнца или маркетинг? Дерматолог Егорова рассказала, как правильно выбрать солнцезащитный крем 0 0 0 Фото: Ivan Urquizar/Keystone Press Agency / Global Look Press Здоровье

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В 2000-х было модно по возращении из отпуска иметь бронзовый загар. Тогда молодежь не щадила себя, мазалась маслом и часами лежала на солнце, чтобы добиться желаемого результата. К 2010 году ВОЗ забила тревогу: рак кожи стал все чаще встречаться в возрастной группе 15-35 лет. С тех пор люди бережнее подходят к вопросу и используют SPF-защиту. Что это за средства, есть ли от них реальная польза и как ультрафиолет влияет на кожу, разбирался 360.ru.

Топ-5 опасностей солнца для кожи Рак кожи и ожоги Обгорая на солнце, отдыхающие на пляже не думают, насколько это может быть опасно. Спустя пару дней неприятные ощущения проходят, но нельзя недооценивать солнечные ожоги, ведь в конце концов они могут привести к развитию меланомы — рака кожи. В группе особого риска — люди с родинками. Под ультрафиолетовыми лучами такие невусы, то есть доброкачественные образования, состоящие из сгруппированных клеток меланоцитов, могут переродиться в злокачественные образования.

Фото: Global Look Press

Фотостарение Кроме того, кожа человека на солнце стареет. Она обезвоживается, процессы окисления подкожных липидов активизируются, резко падает содержание витамина Е в организме. В итоге тело любителя красивого загара теряет упругость и покрывается морщинами.

Пигментация «Пигментация проявляется чаще всего у женщин, которые подвергали себя лазерным процедурам», — рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова. Пятна возникают там, где недавно были царапины, ссадины, удалялись родинки или папилломы.

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Риск развития заболеваний глаз Солнце влияет и на глаза. По этой причине следует носить темные очки с фильтрами, защищающими и от UVA, и от UVB-лучей. Если этого не делать, могут развиться неприятные заболевания: например, катаракта, фотокератит или фотоконъюктивит. Фотокератит — воспаление роговицы глаз. Они начинают чесаться, отекать, краснеть. Катаракта — помутнение хрусталика, что приводит к ухудшению зрения. Фотоконъюктивит — воспаление конъюнктивы (оболочки, покрывающей внутреннюю поверхность век), которое сопровождается болезненными ощущениями.

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency / Global Look Press

Снижение иммунитета и перегрев На фоне перегрева, солнечного удара и просто долгого пребывания на солнце иммунитет может начать сбоить. Из-за ярких лучей может проснуться вирус герпеса. Сниженный иммунитет открывает двери в организм для других вирусов и разных болезнетворных бактерий. Поэтому после пребывания на солнце иногда люди заболевают. Кроме того, после дня, проведенного на пляже или у бассейна, отдыхающие возвращаются в помещения с кондиционерами, которые разносят бактерии, что и приводит к простуде.

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Польза солнца для человека В умеренных дозах солце несет человеку пользу. Кроме очевидного плюса — хорошего настроения, оно приводит к: активации процесса кровообращения и обмена веществ;

улучшению деятельности эндокринной и респираторной систем;

синтезу витамина D;

увеличению общего количества белка в крови;

усилению активности ферментов.

Что такое SPF и степени защиты SPF — это фактор защиты от солнца (sun protection factor), который показывает, насколько средство помогает от воздействия ультрафиолетовых лучей. Кремы бывают с механическими (или физическими) и химическими фильтрами.

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«Механические фильтры защищают лучше и дольше. Это детские крема или для лица. Поэтому важно наносить средство для лица по назначению, а не на все тело, и наоборот. Если нанести крем для тела на лицо, у людей с жирной кожей проявится сыпь, вылезут камедоны, поры будут забиваться», — пояснила косметолог. В средствах с механическими фильтрами содержится диоксид цинка и титана, а с химическими барьерами их нет, объяснила эксперт. Крем с механическими фильтрами белый и виден на коже, с химическими — практически незаметен.

Интересно Кремы с SPF-защитой лучше покупать либо в аптеках, либо в магазинах профессиональной косметики. Подбирать средство следует по типу и фототипу кожи совместно с дерматологом и косметологом. Перед сном крем нужно обязательно смывать — причем не просто водой или гелем для умывания, а с использованием гидрофильного масла. Так удастся избежать забитых пор. Кремы с SPF-защитой лучше покупать либо в аптеках, либо в магазинах профессиональной косметики. Подбирать средство следует по типу и фототипу кожи совместно с дерматологом и косметологом. Перед сном крем нужно обязательно смывать — причем не просто водой или гелем для умывания, а с использованием гидрофильного масла. Так удастся избежать забитых пор.

Существуют и солнцезащитные стики. Они похожи на помаду, ими удобно точечно обрабатывать уязвимые места с ссадинами, царапинами, участки, где недавно провели лазерную процедуру.

Фото: Global Look Press

Свой фототип можно определить, проведя небольшой эксперимент: на солнце оголите небольшой участок руки и посмотрите, через какое время она покраснеет. «Это время называется „минимальная эритемная доза“. Солнцезащитный крем с SPF 50 перекроет эту дозу на 50%. То есть, если красное пятно появляется через час, то со средством с SPF 50 оно появится через полтора часа. Если человек не хочет этого, ему следует обновлять защиту, нанося крем заново каждые полтора часа», — уточнила косметолог. Первый фототип — рыжие люди, которым запрещено долго пребывать на солнце. Они обгорают за пять-семь минут, рассказала Егорова.

Интересно Второй фототип — обладатели светлых волос и кожи, а третий — люди с русыми волосами и светлой кожи. У славян чаще всего встречаются эти три типа, но всего их шесть. Второй фототип — обладатели светлых волос и кожи, а третий — люди с русыми волосами и светлой кожи. У славян чаще всего встречаются эти три типа, но всего их шесть.

«Крем должен быть не менее SPF 50. Наносить его следует на чистую кожу», — предупредила дерматолог.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Топ-4 мифа о солнцезащитных кремах Крем, который нанесли с утра, защитит на весь день «Важно помнить, что крем с SPF не оберегает человека целый день. Например, если у туриста славянский фототип и он нанес крем утром, то через два часа под солнцем в Дубае или Таиланде он сгорит», — пояснила Егорова.

SPF-крем полностью защищает от воздействия солнечных лучей Ультрафиолетовые лучи бывают двух типов: UVB и UVA. Как правило, SPF-крем защищает кожу человека только от одного типа облучения. Например, средство с высоким SPF обезопасит от UVB. При этом любитель позагорать окажется под воздействием UVA-лучей. Даже с солнцезащитным кремом длительное нахождение на солнце вредно для организма. Поэтому важно защищать себя и другими методами. «Оберегать себя от ожогов и вредного воздействия солнца можно с помощью одежды, зонтиков и тени», — добавила дерматолог.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Солнцезащитные средства блокируют выработку витамина D Витамин D необходим для поддержания уровня кальция в организме. Дело в том, что для активизации его синтеза человеку следует провести на солнце без защиты от двух до 10 минут. SPF блокирует не все фотоны, поэтому выработка витамина не прекратится полностью.

Солнцезащитный крем вызывает высыпания на коже Этот миф можно считать отчасти правдой. Если подобрать средство, не соответствующее типу кожи, поры действительно будут забиваться, появятся высыпания.

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency / Global Look Press

К тому же зачастую люди наносят крем на пляже — грязными руками. «Отдыхающий полежал на пляже, искупался в море, затем позагорал на лежаке и грязными руками начал обновлять крем, в том числе на лице. Лучше сначала принять душ, можно даже с моющими средствами. Если грязными руками намазать крем на тело, могут проявиться высыпания. На солнце поры расширены, на лежаке или на песке грязно, все попадает на кожу. Закрывать это еще и кремом — ошибка», — объяснила Егорова.

Когда нужен солнцезащитный крем Средства c SPF необходимо использовать круглый год, даже в пасмурную и дождливую погоду, а также зимой. Солнце излучает ультрафиолетовый свет постоянно, меняется только степень его активности. Уровень защиты выбирают, опираясь на ультрафиолетовый индекс. Его можно узнать в приложениях с прогнозом погоды.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Солнцезащитный крем нужно использовать: на пляже;

во время работы на даче;

на прогулке по городу;

в пасмурную погоду;

зимой, особенно в ясные дни.