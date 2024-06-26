Косметолог Ваулина призвала женщин выбирать тональный крем с SPF в летнее время

Чтобы не тратить много денег на уходовые средства за кожей в летнее время, важно выбирать универсальную косметику. Например, при покупке тонального крема можно сразу приобрести продукцию, в составе которой есть SPF, рассказала «Газете.Ru» косметолог Марина Ваулина.

Также существует альтернатива «тяжелым» средствам для макияжа, особенно это актуально на фоне тренда на естественность.

«Вместо помады — бесцветный бальзам для губ. Тренд на четко очерченные брови — тоже дело прошедших дней: все больше девушек используют только гель для укладки бровей», — сказала она.

Вместо туши черного цвета Ваулина предложила купить коричневую, поддерживающую натуральный образ. А вместо привычного загара под солнцем косметолог посоветовала приобрести лосьон-автозагар.