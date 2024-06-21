Врач Тарасова назвала поражение кожи от ультрафиолета симптомом порфирии

Порфирия — это редкое генетическое заболевание, которое связано с нарушением синтеза основного компонента гемоглобина. Его характерным симптомом считается поражение кожи от ультрафиолета, сообщила врач-терапевт Евгения Тарасова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, люди с таким заболеваниям могут получить ожоги от простого нахождения на солнце. Также у них наблюдаются фоточувствительность, пигментация кожи, боли в животе, слабость, бессонница, сообщил сайт Neva.Today.

Порфирию еще часто называют «болезнью вампиров», поскольку у пациентов искривляются пальцы, кожа около рта грубеет и открывает клыки, отметила Тарасова.

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