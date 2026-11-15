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    Терапевт Ночевная предупредила, что работа без выходных повышает риск инсульта и болезней сердца

    Терапевт «СМ-Клиники» Ксения Ночевная предупредила об опасности длительной работы без полноценного восстановления. Такой режим грозит выгоранием и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщает RT.

    По данным ВОЗ и Международной организации труда, занятость от 55 часов в неделю связана с более высоким риском инсульта и ишемической болезни сердца, чем работа по 35–40 часов. Это не означает неизбежного заболевания, но месяцы без отдыха нельзя считать безопасными, пояснила врач.

    Перегрузка возможна и при удаленной работе: постоянная доступность мешает отключиться от задач. Сначала возникают усталость, раздражительность и проблемы со сном, затем ухудшаются внимание и память. Длительный стресс может вызвать головные боли, сердцебиение, колебания давления и нарушения пищеварения.

    Признаки выгорания — истощение, отстраненность от работы и снижение эффективности. Ночевная посоветовала выделять дни без рабочих сообщений, делать перерывы, сохранять сон, физическую активность и регулярное питание.

    Непроходящая усталость, стойкая бессонница, частые головные боли, повышение давления, сердцебиение и боли в груди требуют обращения к врачу. При подавленности, постоянной тревоге и потере интереса к жизни нужна консультация специалиста по психическому здоровью.

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