Терапевт Ночевная предупредила, что работа без выходных повышает риск инсульта и болезней сердца

Терапевт «СМ-Клиники» Ксения Ночевная предупредила об опасности длительной работы без полноценного восстановления. Такой режим грозит выгоранием и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщает RT .

По данным ВОЗ и Международной организации труда, занятость от 55 часов в неделю связана с более высоким риском инсульта и ишемической болезни сердца, чем работа по 35–40 часов. Это не означает неизбежного заболевания, но месяцы без отдыха нельзя считать безопасными, пояснила врач.

Перегрузка возможна и при удаленной работе: постоянная доступность мешает отключиться от задач. Сначала возникают усталость, раздражительность и проблемы со сном, затем ухудшаются внимание и память. Длительный стресс может вызвать головные боли, сердцебиение, колебания давления и нарушения пищеварения.

Признаки выгорания — истощение, отстраненность от работы и снижение эффективности. Ночевная посоветовала выделять дни без рабочих сообщений, делать перерывы, сохранять сон, физическую активность и регулярное питание.

Непроходящая усталость, стойкая бессонница, частые головные боли, повышение давления, сердцебиение и боли в груди требуют обращения к врачу. При подавленности, постоянной тревоге и потере интереса к жизни нужна консультация специалиста по психическому здоровью.