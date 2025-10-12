Сегодня 20:37 Биполярка и цифровой детокс: как мода на диагнозы загнала зумеров в палаты психбольниц Психиатр Казанцев: среди зумеров есть мода на психиатрические диагнозы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

В погоне за ментальным здоровьем поколение Z открыло для себя новый и, на первый взгляд, парадоксальный вид туризма — «отдых» в стенах психиатрических клиник. Зумеры добровольно сдают телефоны и пьют таблетки по расписанию. И не задумываются о том, что «лечебный тур» может обернуться реальной постановкой на учет.

Лечебница как курорт Растущий тренд отметил Telegram-канал Baza. По его информации, все чаще зумеры делают выбор не отправиться на тропический курорт, а провести пару недель вне социума, без смартфона и соцсетей, зато со сбалансированным многоразовым питанием, приемом таблеток и сном по расписанию. Ничего зазорного в таком решении молодые россияне не видят. Напротив, считают это вынужденной мерой, помогающей справиться с вызовами современности: постоянными переработками в офисе, гонкой за большими успехами, высоким ритмом мегаполисов. Все это приводит к выгоранию, тревожному расстройству или даже полноценной депрессии. Частные клиники весьма охотно откликаются на запрос, предлагая программы реабилитации и стационарного лечения. Зумеры используют это как радикальную возможность полной перезагрузки в безопасной среде, контролируемой профессионалами. Однако у такого «отдыха» есть свои подводные камни.

В психушку по собственному желанию По словам психиатра-нарколога, психотерапевта Алексея Казанцева, лечь в психбольницу просто по собственному желанию невозможно — только если есть определенный набор симптомов. «Это могут признаки депрессии, панические атаки, эмоциональное выгорание и так далее. В любом случае необходимо официальное направление с предварительным диагнозом — тогда могут положить на обследование. Направление может быть в том числе от практикующих в частном порядке психиатров или коммерческих психиатрических амбулаторий», — сказал он в беседе с 360.ru. Казанцев отметил другую тревожную тенденцию: среди зумеров сформировалась своеобразная мода на психиатрические расстройства. Биполярка, депрессия и панические атаки становятся едва ли не предметом гордости, атрибутом сложной и глубокой натуры.

Представители молодого поколения будто бы хотят себе психиатрические диагнозы, для них это радость какая-то.

По словам специалиста, бывают случаи, когда зумер посещает нескольких психиатров в день в поисках быстрого решения проблем. Зачастую поколение Z и вовсе начинает заниматься самолечением, что может обернуться только усугублением состояния. «Они хотят быстрого эффекта от антидепрессантов или противотревожных препаратов, чтобы одну таблетку приняли — и вуаля. Потом сами себе отменяют лекарства, резко обрывают прием, что приводит к последствиям, а в итоге жалуются на якобы некомпетентных психиатров», — сказал эксперт. Погоня за волшебной таблеткой заставляет зумеров игнорировать немедикаментозные, но не менее эффективные методы, которые в ряде случаев могут помочь, но требуют времени и усилий: психотерапию, дыхательные практики и медитацию.

Последствия «туризма» в психбольницу Выбирая между обращением в государственную или частную клинику, важно помнить о ключевом различии. В первом случае, если то или иное расстройство ментального здоровья подтвердится, пациент неминуемо ставится на учет. «Те, кто попал в государственную клинику с психиатрическим диагнозом, обязательно будут состоять на психиатрическом учете. И снимут их с этого учета только через несколько лет», — указал собеседник 360.ru. Психиатр напомнил, что психиатрическая больница остается местом для лечения тяжелых расстройств, а не локацией для ретрита. Кроме того, не стоит забывать о пациентах, которые могут оказаться по соседству и несколько омрачить «перезагрузку». «Там же могут быть и пациенты с какими-либо острыми состояниями. Так себе отдых. Думаю, что тот, кто побывал там один раз, обратно не захочет», — заключил Казанцев.