В психиатрических клиниках выросло число пациентов с ИИ-психозом

У пациентов, поступающих в психиатрические учреждения, все чаще наблюдается активное взаимодействие с чат-ботами. Об этом сообщило издание Wired после опроса более 10 специалистов.

Некоторые пациенты пытались убедить врачей в наличии разума у ботов или показывали переписку, где нейросети поддерживали их тревожные мысли. В отдельных случаях общение с ИИ приводило к потере работы, расставаниям или даже убийствам.

Однако психиатры не готовы признавать «ИИ-психоз» как официальный диагноз. По их словам, в обществе начнут считать технологию основной причиной проблем, хотя прямая связь пока не установлена.

Специалисты также беспокоит возможная стигматизация психоза. Они отмечают, что люди с его проявлениями могут испытывать стыд и избегать психиатрической помощи, что усугубляет их состояние.

Футуролог Руслан Юсуфов предупредил, что развитие нейросетей несет экзистенциальные риски всему человечеству.