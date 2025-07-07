«Лучше поездки на Мальдивы». Дочь Даны Борисовой оказалась в психбольнице

«Я сначала ходила к психиатру. Мне назначили терапию. За два месяца только ухудшения произошли. Моя мама собиралась на отдых, а я понимала, что в таком состоянии даже до аэропорта не могу доехать», — отметила она.

После этого 17-летняя девушка сама попросила родителей положить ее в психиатрическую больницу. Дана Борисова обратилась к своему знакомому, у которого была своя клиника.

По словам ее дочери, неделя в больнице оказалась для нее стала лучше, чем поездка на Мальдивы. Там у нее забрали телефон и первые два дня в клинике она отсыпалась. Врач подобрал эффективное лечение и девушка стала чувствовать себя гораздо лучше.

Сейчас дочь Даны Борисовой уже дома. Она будет приезжать в клинику каждую неделю, чтобы продолжать наблюдаться у специалиста.

В первых числах июля девушка сообщила подписчикам в соцсетях, что ей поставили диагноз — циклотимия. Легкая степень биполярного аффективного расстройства часто передается по наследству. Телеведущая Дана Борисова много лет борется с этим заболеванием.