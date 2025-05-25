Сегодня 15:27 Есть модное слово — рехаб. Как Дмитрий Позов оказался в психбольнице 0 0 0 Фото: Pozov Live / Telegram Знаменитости

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Популярный российский комик и звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов угодил в психиатрическую клинику. Артист признался, что столкнулся со столь тяжелой депрессией, что справиться с ней самостоятельно оказалось невозможным. О том, что привело его в эту точку, — в материале 360.ru.

Где сейчас Дмитрий Позов По словам Дмитрия, он осознанно решил не скрывать того, что сейчас происходит в его жизни, сделав свою откровенность своеобразной частью терапии. В конце мая юморист сообщил в Telegram-канале, что обратился за помощью в специализированное учреждение. «Пора пересобрать себя, отыскать новые смыслы и идеи. Привести себя в порядок. Физически и психологически. Поэтому исчез на время. Лежу в психушке. Есть модное слово — рехаб. Но как черта ни называй…» — написал он. В стенах клиники Позову проводят целый комплекс процедур, включающих капельницы, таблетки и уколы. Его общение с внешним миром сейчас ограничено: детей артиста в отделение не пускают, он видится с ними только на небольших прогулках. Решение лечь в больницу далось знаменитости непросто. Но он устал месяцами притворяться, что все хорошо, когда на самом деле столкнулся с тяжелейшими испытаниями. По словам комика, в последнее время под откос покатились целых 15 лет жизни.

Фото: Pozov Live / Telegram

Почему Дмитрий Позов оказался в психбольнице

Первым ударом для Дмитрия стала смерть отца, к которой он совсем не был готов. События развивались очень быстро — в ноябре 2024 года мужчине поставили страшный диагноз, а уже в январе 2025-го он скончался. «Это и само по себе страшно, но то, как это было, добавило кошмара. Я так был занят решением вопросов в это время, что только после его смерти осознал все. И накрыло сильно», — признался юморист. По словам звезды, поначалу он был уверен, что сможет выкарабкаться из апатии самостоятельно. К тому же Дмитрий давно занимался с психологом, да и сам артист — кандидат медицинских наук. Но время шло, а лучше не становилось. В какой-то момент комик начал убегать от реальности с помощью алкоголя. И это окончательно усугубило его эмоциональное состояние. Параллельно возникли сложности и в семейных отношениях.

Фото: Pozov Live / Telegram

Что известно о разводе Дмитрия Позова с женой

Именно проблемы с супругой Екатериной, с которой Дмитрий познакомился еще во времена КВН, прожил 15 лет и воспитывал дочь Савину и сына Теодора, стали последней каплей. «Казалось, я безгранично люблю Катю, что невозможно любить сильнее, что сейчас мы решим небольшие недопонимания и продолжим быть идеальной парой. Но… Оказалось все не так просто. И вот тут я уже не вывез», — написал Позов в соцсети. Официального расторжения брака пока не состоялось, но юморист не стал опровергать предстоящий развод. Вдаваться в его причины он не захотел, отметив только, что в некоторых вопросах они с женой не смогли найти компромисс. При этом Дмитрий подчеркнул, что не считает избранницу виноватой в крушении брака. Он призвал публику прекратить нападки в ее адрес. «Это женщина, которую я выбрал, с которой мечтал прожить всю жизнь, с которой был счастливые 15 лет. <…> Мы проделали огромный путь. Я вообще не верил, что бывает такая любовь. <…> Не надо ругать Катю», — обратился Позов к поклонникам.

Фото: Pozov Live / Telegram

Состоятся ли концерты Дмитрия Позова

Впереди у комика — длительное лечение, но он надеется, что его получится совместить с выступлениями, которые были запланированы. По словам Дмитрия, он ведет диалог с врачами о возможности отпустить его для участия в концерте в Москве, назначенном на 31 мая. Фанатов, которые написали ему слова поддержки и поделились собственным схожим опытом, артист поблагодарил за сопереживание. Он признался, что в такие моменты важно ощущать, что ты не одинок. Позов выразил надежду, что у него получится оттолкнуться от дна и выбраться из депрессии. Для этого в первую очередь необходимо поверить в то, что начать все с нуля в 40 лет — это тоже нормальная часть жизни. «Я не смог помочь себе, но очень надеюсь, что моя честность поможет кому-то из вас. Лучше вовремя и осознанно обратиться к специалисту. Нет, не лучше. Это единственный шанс», — заключил юморист.