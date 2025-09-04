Психиатр Исаев рассказал, что чаще всего люди обращаются с депрессиями

Чаще всего люди обращаются за помощью из-за непсихотических расстройств, включая депрессию, тревожные состояния и проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Об этом написал RT .

Руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев отметил, что в медицинской практике используется Международная классификация болезней, где психические расстройства обозначены в главе F00–F99. Эта категория включает разнообразные состояния — от органических расстройств до шизофрении и биполярного расстройства.

Врач пояснил, что в начале XX века психиатрия разделилась на «большую» и «малую». «Большая психиатрия» охватывает тяжелые хронические заболевания, а «малая» — более легкие и обратимые нарушения, такие как невротические расстройства и реакции на стресс.

Исаев подчеркнул, что современная психиатрия рассматривает расстройства через призму биопсихосоциальной модели, признавая взаимодействие биологических, психологических и социальных факторов. В амбулаторной практике наиболее распространены непсихотические расстройства, которые совпадают с глобальной тенденцией.