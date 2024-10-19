19 октября 2024 00:29 «Врачи не умеют ее лечить». Что такое микоплазменная пневмония Врач Жемчугов: микоплазменная пневмония угнетает иммунитет 0 0 0 Фото: Freepik Здоровье

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Вспышки заболеваемости пневмонией зафиксировали в регионах России, эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре. Главный возбудитель — микоплазма. Заболевание носит сезонный характер, его опасность заключается в угнетении иммунитета. Об этом рассказали опрошенные 360.ru специалисты.

В каких регионах зафиксированы вспышки пневмонии Всплеск заболеваемости пневмонией зарегистрировали минимум в 16 регионах страны. В числе зараженных — дети и взрослые, сообщили «Известия». Подъем заболеваемости пневмонией наблюдается в Алтайском и Камчатском краях, Вологодской, Омской, Томской, Ленинградской и Костромской областях, в Коми и Удмуртии. Уровень заболеваемости в Томской области в три раза превысил средние показатели по стране. Девять учебных учреждений перешли на дистанционку. В Екатеринбурге из-за пневмонии на удаленку перешли 29 школ из 168. В Вологодской области зарегистрировали 280 случаев внебольничной пневмонии, что превышает показатели прошлой недели на 18%. В Ижевске число случаев болезни достигло 510, в Завьяловском районе Удмуртии — 79 случаев. Из-за роста заболеваемости пневмонией в пяти школах Пскова ввели карантин. В Челябинской области приняли ограничительные меры в отношении 27 учебных организаций. Вспышки также зафиксировали в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Кемеровской области и Красноярском крае.

Фото: РИА «Новости»

Что такое микоплазменная пневмония Микоплазма — это очень маленькая бактерия, которая хорошо поддается терапии антибиотиками, рассказал 360.ru доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. «Не обладает никакой способностью к распространению как пандемия, или вообще как источник какой-то большой вспышки, то есть никакой угрозы нет», — подчеркнул специалист. Микоплазменная пневмония — это атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является бактерия Мycoplasma pneumoniae. О недуге известно с начала 80-х годов, сообщил в комментарии 360.ru доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Воспаляется не сама ткань легкого, дышащая альвеолы, а воспаляется интерстиций — это прослойки между долями легких, кабельные каналы, я бы сказал, там есть соединительная ткань», — объяснил он.

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Первые симптомы микоплазменной пневмонии Микоплазменная пневмония не похожа на обычную, предупредил Жемчугов. «Обычная — это температура, кашель, много мокроты, кризис, а это тихая, ее нет и не видно, не слышно, <…> у нее нет мокроты, нечего откашливать, поэтому такая вот тихая пневмония. Она очень угнетает иммунитет, и от этого люди часто болеют всем подряд, начиная от коронавируса и кончая всем, что может быть», — заявил врач. По его словам, у большинства пациентов с тяжелым течением COVID-19 во время пандемии находили именно микоплазменную пневмонию. К первым признакам заболевания относят заложенность носа, першение в горле, сухость в носоглотке и осиплость голоса. Ухудшается общее состояние.

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Как не заболеть: профилактика Микоплазма передается воздушно-капельным путем, напомнил Жемчугов. «Профилактика такая: если видите, что человек часто болеет, ребенок или взрослый часто болеет герпесом, например, аллергия какая-то, еще что-то, то есть признаки нарушения иммунитета, надо обратиться к грамотному доктору», — посоветовал врач. Также важно избегать мест большого скопления людей и не забывать использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дезинфекционный и воздушно-тепловой режимы, проветривать и обеззараживать помещение, уточнили в Роспотребнадзоре.

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Что делать при первых симптомах Микоплазменная пневмония лечится антибиотиками, но необычными, рассказал Жемчугов. «Очень многие антибиотики направлены на ферменты клеточных стенок микробов, бактерий, а у этой у микоплазмы нет клеточных стенок, у них только одна мембрана, поэтому многие антибиотики обычно не действуют. Врачи не умеют ее лечить», — заявил специалист. Он добавил, что этот тип пневмонии не просматривается на рентгене, поэтому нужно делать анализ крови.

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Чем и для кого опасна микоплазменная пневмония В первую очередь воспаление легких чревато негативными последствиями для здоровья и даже грозит летальным исходом для пожилых людей, детей и пациентов с хроническими болезнями. В группе риска — люди с ВИЧ и онкологическими недугами, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева.