Педиатр Зайниддинова рассказала, что пневмония у детей порой протекает без видимых симптомов

Пневмония может протекать без выраженных симптомов, такую болезнь называют «немой». Это создает риск того, что пациенты обращаются к врачу слишком поздно, особенно это касается детей. Об этом сообщила врач-педиатр Рабият Зайниддинова сайту телеканала «Звезда» .

По ее словам, «немая» пневмония характеризуется отсутствием типичных признаков, таких как высокая температура, общая слабость и проблемы с дыханием. Хотя болезнь иногда можно выявить даже без рентгена, на практике часто наблюдаются атипичные проявления.

Для диагностирования «немой» пневмонии врачу необходимо проявить клиническое мышление и профессионализм. Также требуется от пациентов честность в сообщения о симптомах. В случае детей это может быть затруднительно, так как родители могут считать, что ребенок просто не хочет идти в школу, игнорируя потенциальные проблемы со здоровьем. Но если дети говорят о дискомфорте и чувстве давления в груди, лучше обратиться к врачу.