Вспышки пневмонии зафиксировали в ряде российских регионов

С середины октября заболеваемость пневмонией выросла сразу в 16 российских регионах. Вспышку вызываемой микоплазмой инфекции подтвердили в Роспотребнадзоре, сообщили «Известия» .

Очаги пневмонии зафиксировали в Свердловской, Омской, Псковской, Ленинградской областях, Алтайском крае, Коми, Удмуртии, на Камчатке и других регионах.

По информации ведомства, в Томской области зарегистрировали почти тысячу случаев заражения, что примерно в три раза превышает средние показатели по России. Чаще всего пневмонией заболевают несовершеннолетние, отметило издание.

Ранее педиатр Рабият Зайниддинова предупредила, что пневмония может проходить без таких симптомов как высокая температура, общая слабость и проблемы с дыханием. Из-за этого пациенты зачастую обращаются к врачу слишком поздно, отметила она.