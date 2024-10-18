Роспотребнадзор: для профилактики пневмоний рекомендуется проводить дезинфекцию, обеззараживать воздух

Сотрудники Роспотребнадзора в беседе с телеканалом «Звезда» рассказали о мерах профилактики пневмоний. В этом году в России прослеживается тенденция к росту заболеваемости.

Для профилактики пневмоний россиянам рекомендуют проводить дезинфекцию, проветривать и обеззараживать воздух, а также делать прививки.

Ранее СМИ писали, что в российских школах и детских садах усилились утренние проверки — детей осматривают на повышенную температуру, кашель, насморк и другие симптомы.