Терапевт Агаева предупредила, что пневмония наиболее опасна для людей старше 65 лет

По словам врача-терапевта Анастасии Агаевой, вакцинация против пневмококковых инфекций и гриппа является наиболее эффективной профилактикой пневмонии для людей с высоким риском. Об этом сообщил RT .

Врач напомнила, что пневмония — это инфекционное воспаление легочной ткани, которое проявляется нарушением дыхательной функции, повышением температуры, кашлем и одышкой.

Наиболее уязвимыми являются люди старше 65 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарным диабетом и состояниями, связанными с иммунодефицитом, такими как ВИЧ или рак.