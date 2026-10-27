ОСН рассказала о правилах сбора и хранения домашней аптечки

В домашней аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы, антисептики, термометр и назначенные врачом препараты. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Для обработки порезов и травм понадобятся стерильные и эластичные бинты, салфетки, пластыри, перчатки, ножницы и пинцет. Антисептик рекомендуют наносить на кожу вокруг раны, не заливая его внутрь повреждения. При ушибах и отеках поможет холодный компресс, наложенный через ткань.

Хранить аптечку советуют в недоступном для детей шкафчике, разделив содержимое по секциям вместе с инструкциями к препаратам. Проверять сроки годности и выбрасывать просроченные средства необходимо каждые три-шесть месяцев. В публикации подчеркнули, что любые медикаменты следует принимать только по назначению врача, а при серьезных травмах — сразу обращаться за медпомощью.