Марафоны не для всех. Любителей пробежек призвали не спешить возобновлять тренировки Физиотерапевт Черных: возобновлять пробежки весной нужно дозированно

Снег сошел, и затаившиеся в спортзалах марафонцы выходят на пробежку. Как возобновить тренировки после зимнего перерыва, кому категорически запрещены марафоны и чем заменить бег, выяснил 360.ru.

Вред и польза бега Хотя ежедневные утренние пробежки ассоциируются со здоровым образом жизни, на деле все не так однозначно. Копенгагенское исследование сердечно-сосудистых заболеваний показало, что зависимость между общей смертностью и бегом трусцой U-образная.

Среди людей, занимающихся с небольшой и умеренной интенсивностью, смертность ниже, чем у малоподвижных, не практикующих бег совсем. При этом у заядлых марафонцев уровень смертности статистически не отличается от того, которому подвержены самые ленивые. Бег оказывает сильную нагрузку на сердце и суставы, сообщила 360.ru заслуженный врач России, физиотерапевт и рефлексотерапевт высшей категории Светлана Черных. Польза от него скорее эмоциональная. «Польза от социальных поглаживаний: „Надо же, ты пробежал столько, ты герой“. Принятие всех и похвала. Для здоровья — только дозированный бег, минут 10-15», — сказала она.

При беге суставы могут травмироваться и уплощаться, сердечно-сосудистая система — перегружаться. Черных сообщила, что некоторые из ее пациентов, заметив во время занятий отекшие пальцы, не понимают, что это первые симптомы сердечной недостаточности, которая пока не диагностирована. Как вернуться к пробежкам после зимы При возобновлении занятий Черных посоветовала обратить снимание на два основных момента. первые пробежки должны быть дозированы по времени и скорости, так как оказывают нагрузку на сердце;

следует подобрать интенсивность в соответствии со своим возрастом и состоянием суставов. Соблюдать эти рекомендации следует как новичкам, так и опытным бегунам. Собеседница 360.ru сообщила, что даже бывалые марафонцы могут преодолеть большое расстояние, а к вечеру или на следующий день почувствовать боль в коленных и голеностопных суставах. Это вынудит их сделать новую паузу в тренировках.

«Абсолютно для всех, потому что ко мне приходят теннисисты, бегуны. Вот не бегал, напрягал суставы, отдыхал, а потом пробежался, и суставы вылетели. Особенно коленные, они воспаляются, отекают, и эта история может продлиться долго», — сказала она. В качестве экстренной помощи Черных предложила нанести под пленку средство на основе гепарина. Если мази под рукой не окажется, то наложить теплый 10% солевой компресс на 40-60 минут. Весенний марафон: стоит ли участвовать новичкам «У меня очень много всевозможных случаев, когда в великолепной форме спортсмен, который более-менее стабильно поддерживает свою физическую форму и занимается бегом или лыжами, идет на марафон и, к сожалению, больше не выходит», — предостерегла доктор.

Такие случаи, когда сердце не выдерживает нагрузки и останавливается, происходят, по ее словам, в относительно небольшом возрасте. Поэтому особенно осторожными к участию в марафонах следует относиться людям уже после 40 лет. «Не стоит. Смотря сколько лет… даже парни в 23 года еще могут расти, тоже еще сердце не готово. В районе 30 лет плюс-минус и то нужна очень большая подготовка, очень-очень. Постоянная подготовка, и только тогда марафон. А так, не стоит», — сказала Черных. Кому нельзя бегать и чем заменить бег Запрещено выходить на пробежку людям с хроническими заболеваниями, в период обострений. Противопоказаниями к бегу являются острые инфекционные, сердечная недостаточность, начиная от второго функционального класса, другие заболевания сердца, пороки.

Тем, у кого страдает сердечно-сосудистая система, недостаточно развита бронхо-легочная система, пороки мышечной системы тела. Им не стоит нагружать себя. Светлана Черных Врач-физиотерапевт

Альтернативой бегу может стать ходьба. Собеседница 360.ru сообщила, что подойдет обычная прогулка в умеренном ритме. «Ходить нужно так, как будто ты рассматриваешь, что за витринами магазина, с такой скоростью», — сказала она. Людям с болезнями сердца и сосудов, по словам Черных, такая нагрузка не пойдет во вред. Достаточно от получаса до часа.