Раскрыта польза быстрых прогулок для здоровья и долголетия

Польза ежедневной ходьбы для здоровья хорошо известна, но увеличение темпа прогулки может снизить риск преждевременной смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine .

Американские ученые из Вандербильтского университета и Висконсинского университета изучили более 79,8 тысячи жителей юго-восточных штатов США, преимущественно с низким уровнем дохода. И выяснили, что у участников исследования, имеющих сопутствующие заболевания, снижение риска смертности было более выраженным, чем у тех, кто в целом был здоров.

Исследователи оценили продолжительность и темп ходьбы. Затем сопоставили полученные данные со смертностью за многолетний период наблюдения.

Выяснилось, что 15 минут быстрой ходьбы в день снижали смертность на 20%. При этом медленные прогулки в течение трех часов уменьшали его только на 4%. Дело в том, что аэробная нагрузка улучшала работу сердца и повышала насыщение тканей кислородом, помогая контролировать давление, вес и уровень холестерина.

«Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья», — заключили исследователи.

Ранее врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова заявила, что регулярные тренировки — ходьба, плавание или легкий бег — способны помочь людям с повышенным давлением.